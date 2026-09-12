Габриэль хочет снова исполнить пенальти в финале Лиги Чемпионов
Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс заявил, что хочет еще раз исполнить пенальти в финале Лиги Чемпионов.
Именно на промахе Габриэля закончилась послематчевая серия пенальти в финале Лиги Чемпионов между "Арсеналом" и ПСЖ в прошлом сезоне.
Несмотря на столь болезненный опыт, Габриэль не просто не боится снова оказаться в этом положении, а хочет этого.
"Я не могу позволить одному промаху с пенальти стереть все то, чего я достиг на протяжении сезона. Поэтому я просто благодарю Бога за возможность оказаться там в тот момент, это часть футбола".
"Но я определенно жажду получить еще один шанс, и если это случится снова, я буду там и исполню пенальти, если будет нужно. Я исполню пенальти — и точка", — сообщил Габриэль ESPN Brasil.
12.09.2026 18:00
Просмотров: 363
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Да ты ахуел)))
(ответить)
Он финале ЛЧ забьёт с игры, как здесь https://www.reddit.com/r/soccercirclejerk/comments/1uf7qbb/gabriel_insane_goal_vs_scotland/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий