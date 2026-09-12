Диаш: "Новички "Сити" отчаянно стремятся побеждать"

Капитан "Манчестер Сити" Рубен Диаш заявил, что новички его команды "отчаянно стремятся побеждать".

В летнее трансферное окно "Сити" потратил рекордные для Премьер-Лиги 458 миллионов фунтов, укрепив свою полузащиту с помощью Энцо Фернандеса, Эллиота Андерсона и Аюба Буадди.



При этом свыше 300 млн. фунтов "Сити" выручил за счет продаж, а игроки вроде Родри, Бернарду Силвы и Джона Стоунса покинули клуб свободным агентом.



Диаш, который был назначен новым капитаном "Сити", доволен пришедшими новичками и считает, что те хорошо сработаются с имеющимися игроками.



"Так много людей ушло, так много победителей ушло, и теперь к нам пришли новые люди с большими амбициями. Это люди, которые отчаянно стремятся побеждать, и это позволяет клубу продолжить движение вперед".



"Некоторые, включая Энцо, уже бывали здесь, выиграли так много здесь и иметь очень четкое представление насчет того, как это делается и какие вещи важнее всего".



"Также у нас, имеющихся здесь игроков, есть желание продолжать побеждать. К нам пришли игроки, которые полны амбиций и которые мечтают обо всем в мире. Это рабочее сочетание", — цитирует Диаша BBC.