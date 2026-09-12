Педро: "Мы с Палмером и Роджерсом дополняем друг друга"

Нападающий "Челси" Жоао Педро, считает, что он, Коул Палмер и Морган Роджерс хорошо дополняют друг друга.

На старте нового сезона Педро, Палмер и прибывший из "Астон Виллы" за 117 миллионов фунтов Роджерс демонстрирует отличное взаимопонимание, сформировав грозную связку в атаке "Челси".



Поэтому действующий на острие Педро рад обладать такими партнерами по команде.



"Мы мыслим очень похожим образом. Но в то же время мы являемся очень разными игроками, поэтому, думаю, мы дополняем друг друга".



"На мой взгляд, это очень хорошо, если ты можешь обернуться назад и увидеть позади себя двух "десяток" в лице Коула и Моргана. Я очень рад играть с ними".



"Думаю, у Коула очень хороший пас, но также он может забить. Примерно так же Морган".



"Думаю, мы мыслим очень похожим образом, но в то же время я играю "девятку". Коул больше является 10-м номером, а Морган больше тащит мяч и идет в дриблинг", — цитирует Педро Sky Sports.