Ираола "очень доволен" игрой Вирца

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что доволен игрой своего плеймейкера Флориана Вирца на старте нового сезона.

Вирц выходил в стартовом составе на каждый из четырех матчей "Ливерпуля" при Ираоле, но лишь отдал одну результативную передачу.



Вирц продолжает навлекать на себя критику, однако Ираола защищает Вирца и не требует от 23-летнего немца совершать больше результативных действий.



"Он очень хорошо сыграл против "Атлетико". Он очень нам помог, он был очень хорош с мячом, и в целом я был очень доволен его игрой".



"Во втором тайме матча против "Ипсвича" он терял мяч чаще, чем обычно, но в целом я был очень доволен его игрой".



"Он хороший игрок, который помогает нам прессинговать, когда мы не владеем мячом. Но он бегает так же, как "десятка" "Арсенала", "десятка" "Сити", "десятка" "Фулхэма", и его показатели очень похожи на показатели "десяток" из других команд".



"Я не зациклен на показателях. В наши дни показатели значат все. Люди говорят игрокам, что те должны ассистировать, должны забивать. Для меня важно, чтобы ты помогал нам играть хорошо. Кто-нибудь забьет голы, если коллективно мы будем хороши", — цитирует Ираолу Daily Mirror.