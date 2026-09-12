Камара "перевернул страницу" после сорвавшегося перехода в "Челси"

Ламин Камара Полузащитник "Монако" Ламин Камара заявил, что оставил позади свое разочарование от сорвавшегося перехода в "Челси".

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" согласовал с "Монако" покупку Камара за 47 миллионов фунтов, а сам Ламин уже прошел медобследование.

Однако в последний момент "Монако" передумал отпускать 22-летнего сенегальца, который теперь пытается прийти в себя.

"Была вероятность, что я уйду. В последнюю минуту это сорвалось, но это часть футбола. Я перевернул эту страницу и сосредоточен на сезоне".

"Я могу быть очень полезен своей команде. В футболе все случается быстро. Возможно, появятся другие возможности. Но сейчас я сохраняю концентрацию на сезоне с "Монако", — цитирует Камара BBC.





Метки Камара, Монако, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2026 14:00

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  1. christina-milian 12.09.2026 14:18 # christina-milian
    И правильно! Таких как эта Челси у тебя ещё сотня будет. Забудь и двигайся дальше, Ламин.

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  2. sherlock2025 12.09.2026 14:09 # sherlock2025
    Нига календарь перевернул..

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