Камара "перевернул страницу" после сорвавшегося перехода в "Челси"

Полузащитник "Монако" Ламин Камара заявил, что оставил позади свое разочарование от сорвавшегося перехода в "Челси".

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" согласовал с "Монако" покупку Камара за 47 миллионов фунтов, а сам Ламин уже прошел медобследование.



Однако в последний момент "Монако" передумал отпускать 22-летнего сенегальца, который теперь пытается прийти в себя.



"Была вероятность, что я уйду. В последнюю минуту это сорвалось, но это часть футбола. Я перевернул эту страницу и сосредоточен на сезоне".



"Я могу быть очень полезен своей команде. В футболе все случается быстро. Возможно, появятся другие возможности. Но сейчас я сохраняю концентрацию на сезоне с "Монако", — цитирует Камара BBC.