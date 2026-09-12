Камара "перевернул страницу" после сорвавшегося перехода в "Челси"
Полузащитник "Монако" Ламин Камара заявил, что оставил позади свое разочарование от сорвавшегося перехода в "Челси".
В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" согласовал с "Монако" покупку Камара за 47 миллионов фунтов, а сам Ламин уже прошел медобследование.
Однако в последний момент "Монако" передумал отпускать 22-летнего сенегальца, который теперь пытается прийти в себя.
"Была вероятность, что я уйду. В последнюю минуту это сорвалось, но это часть футбола. Я перевернул эту страницу и сосредоточен на сезоне".
"Я могу быть очень полезен своей команде. В футболе все случается быстро. Возможно, появятся другие возможности. Но сейчас я сохраняю концентрацию на сезоне с "Монако", — цитирует Камара BBC.
12.09.2026 14:00
Просмотров: 221
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
И правильно! Таких как эта Челси у тебя ещё сотня будет. Забудь и двигайся дальше, Ламин.
(ответить)
Нига календарь перевернул..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий