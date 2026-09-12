Мерсон: Матч против "Эвертона" — кубковый финал для "Тоттенхэма"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что домашний матч против "Эвертона" в субботу будет подобен "кубковому финалу" для "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из трех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги и даже не забил ни одного гола.



Мерсон опасается, что очередной сезон "Тоттенхэма" будет пущен коту под хвост, если "шпоры" не смогут набрать три очка в субботу.



"Тоттенхэм" обязан побеждать "Эвертон" в этот уикенд. Это кубковый финал для них. Я зайду дальше и скажу, что на кону находится их сезон".



"Если они проиграют "Эвертону", тогда вы начнете думать: "Очередной мучительный сезон. Это происходит снова". Фанатам "Тоттенхэма" станет очень, очень тревожно".



"Но если они победят "Эвертон", у них будет два матча подряд без поражений с четырьмя очками. От этого уже можно отталкиваться".



"Это будет не столь важный матч, как "Тоттенхэм" против "Эвертона" в последнем туре прошлого сезона. Если бы они проиграли тот матч, то сегодня бы ехали к "Линкольну".



"Но в данный момент я просто не представляю, что эта команда сможет одержать пять или шесть побед подряд. Так что это большой футбольный матч".



"Если они проиграют "Эвертону" и будут иметь одно очко после четырех матчей, вы начнете беспокоиться".



"Если они победят "Эвертон", у них будут все шансы победить и "Астон Виллу" дома на следующей неделе. Если они не победят "Эвертон", они не победят "Виллу". Так это работает. Эффект снежного кома".



"Когда вы выигрываете футбольные матчи, вы ожидаете выиграть и следующий. Но если нет, уверенность уходит", — сообщил Мерсон Sky Sports.