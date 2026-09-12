Алонсо не переживает, что "Челси" мало владеет мячом
Наставник "Челси" Хаби Алонсо заявил, что не переживает из-за невысокой доли владения мячом у своей команды.
"Челси" весьма позитивно начал новый сезон Премьер-Лиги, но в трех первых матчах в среднем владел мячом лишь 36 процентов времени.
Однако для Алонсо важнее эффективность возле чужих ворот, и там "Челси" забил восемь голов с 48 ударов.
"Владение мячом — ключевая составляющая, но для меня ключевая составляющая — это создавать моменты, чтобы выигрывать матчи, и не позволять сопернику слишком много".
"Конечно, иногда с мячом вы можете лучше контролировать игру, но вы должны чувствовать, что контролируете игру, владея мячом, потому что соперники хороши, а соревнование очень сложное", — цитирует Алонсо Evening Standard.
12.09.2026 12:00
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