Артета хочет "создать лучший клуб в мире"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет превратить свой клуб в "лучший в мире".

В прошлом сезоне "Арсенал" впервые с 2004 года выиграл Премьер-Лигу, а также лишь второй раз в своей истории сыграл в финале Лиги Чемпионов.



Теперь Артета хочет развить и закрепить этот успех, чтобы "Арсенал" мог считаться лучшим клубом не только в Премьер-Лиге.



"Разумеется, у нас есть среднесрочные и долгосрочные амбиции, которые заключаются в создании лучшего клуба в мире".



"Думаю, мы должны к этому стремиться, вне всяких сомнений. Но чтобы достичь этого и создать вероятность этого, нужно делать много вещей на ежедневной основе".



"И затем нужно так сильно полагаться на людей. Прежде всего — на наших владельцев, а они великолепны. Думаю, у них есть мотивация и амбиции, чтобы клуб достиг этой высоты".



"Также нужно выстроить связь со своим персоналом, игроками и особенно болельщиками, чтобы создать правильную обстановку, правильную экосистему вокруг, где все совпадают в амбициях и готовы ежедневно стремиться к этому", — цитирует Артету Sky Sports.