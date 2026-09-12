Каррагер: "Кэррик остается временным решением"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик остается "временным решением" и просто греет место для "супертренера".

Выиграв 11 из своих 16 матчей в качестве временного тренера "Юнайтед" в концовке прошлого сезона, Кэррик вернул свой клуб в Лигу Чемпионов и получил постоянный контракт.



Однако Каррагер по-прежнему испытывает большие сомнения насчет Кэррика и считает, что никакой другой топ-клуб не позвал бы Майкла.



"В целом фанаты "Юнайтед" понимают и соглашаются, что решение оставить Кэррика было принято с надеждой вернуть клуб к победам в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов, в то время как остальной мир сомневается в этом. Такое есть у меня ощущение".



"Для большинства Кэррик остается временным решением, которому были доверены ключи от "Олд Траффорд", пока не придет супертренер летом 2027. Сам Кэррик, конечно, так не считает, но есть определенная предвзятость, от которой будет сложно избавиться".



"За пределами "Олд Траффорд" его рассматривают так же, как и когда Оле Гуннар Сульшер получил эту работу на постоянной основе. Изначально они оба претендовали на роль временщика благодаря своему статусу легенд клуба. Когда они хорошо себя проявляли, разумным и эмоциональным решением было оставить их на долгосрочную перспективу".



"Это не отменяет того факта, что, исходя из своего резюме, они бы никогда не получили приглашения из другого элитного клуба в Англии или Европе, и у других не было бы никакой эмоциональной привязанности, чтобы предложить им постоянный контракт", — сообщил Каррагер The Telegraph.