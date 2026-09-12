Эмери уверен, что Гарначо вернется в свою лучшую форму
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что его вингер Алехандро Гарначо вернется в свою лучшую форму.
После своего перехода из "Челси" на правах аренды Гарначо сыграл сыграл лишь 31 минуту в четырех первых матчах "Виллы".
У болельщиков уже появились опасения, что Гарначо может повторить печальную судьбу Харви Эллиотта в прошлом сезоне, однако Эмери уверяет, что планирует использовать Алехандро в матчах, когда 22-летний аргентинец будет к этому готов.
"У него позитивный настрой. Его настрой — это очень важно. Он хочет быть здесь, и он трудится с самоотдачей, как нам нужно".
"Сейчас ему нужно время. Время, упорная работа каждый день и далее прогресс. Он показывает это на каждой тренировке".
"Затем это нужно показывать в матчах. Он недостаточно играл, но я наблюдаю, что он последовательно прогрессирует".
"Самое важно, что он стабильно трудится, требователен к себе, и я верю, что постепенно он достигнет того, что будет показывать свою лучшую игру", — цитирует Эмери Sky Sports.
12.09.2026 09:00
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А у этой чучелы есть форма вообще? Бездарная пенсовская пугало.
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