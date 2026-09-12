Эмери уверен, что Гарначо вернется в свою лучшую форму

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери уверен, что его вингер Алехандро Гарначо вернется в свою лучшую форму.

После своего перехода из "Челси" на правах аренды Гарначо сыграл сыграл лишь 31 минуту в четырех первых матчах "Виллы".



У болельщиков уже появились опасения, что Гарначо может повторить печальную судьбу Харви Эллиотта в прошлом сезоне, однако Эмери уверяет, что планирует использовать Алехандро в матчах, когда 22-летний аргентинец будет к этому готов.



"У него позитивный настрой. Его настрой — это очень важно. Он хочет быть здесь, и он трудится с самоотдачей, как нам нужно".



"Сейчас ему нужно время. Время, упорная работа каждый день и далее прогресс. Он показывает это на каждой тренировке".



"Затем это нужно показывать в матчах. Он недостаточно играл, но я наблюдаю, что он последовательно прогрессирует".



"Самое важно, что он стабильно трудится, требователен к себе, и я верю, что постепенно он достигнет того, что будет показывать свою лучшую игру", — цитирует Эмери Sky Sports.