Алонсо ставит Жоао Педро в один ряд с Холандом и сравнивает с Бензема

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо сравнил Жоао Педро с легендой испанского "Реала" Каримом Бензема и заявил, что бразильский нападающий находится на одном уровне с Эрлингом Холандом из "Манчестер Сити".

Накануне Педро был признан лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам августа, получив свою награду за два гола и две результативные передачи в течение прошлого месяца.



Алонсо очень доволен своим бомбардиром и считает, что Педро находится в той же категории игроков, что и обладатель трех "Золотых бутс" Премьер-Лиги Холанд.



"Я бы сказал да. Если посчитать, сколько нападающих топ-уровня есть в Премьер-Лиге, то я уверен, Жоао в их числе. Поэтому я бы оценил его именно так".



"Он великолепен. Не только в плане футбола, но и личных качеств. Он обладает зрелостью, желанием".



"В этом году перед ним стоит большая цель. Цель — провести отличный сезон, забить много голов и быть номинантом не только в этот месяце, а во многие месяцы".



"Я не удивлен, но я по-настоящему рад, что в лице Жоао мы обладаем такого рода игроком".



"Во многих вещах он напоминает мне Бензема. Потому что он хорош в штрафной, хорош за пределами штрафной, хорошо подключается по левому флангу, хорошо играет головой".



"Он очень разносторонний и умный игрок. Он все еще молод. Ему все еще нужно развить некоторые вещи. Но у него много, много абсолютно выдающихся качеств", — цитирует Алонсо Sky Sports.