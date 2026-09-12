4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 12 сентября, семью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



В этом сезоне Премьер-Лиги "Астон Вилла" еще не побеждала (1 ничья, 2 поражения) и не забивала. В 2026 году у "Ноттингем Форест уже 10 ничейных результатов в высшем английском дивизионе — только у трех команд их больше. "Вилланы" выиграли каждую из шести последних домашних встреч с "лесниками" в Премьер-Лиге.



"Астон Вилла" будет лишена травмированных Леона Горецки, Амаду Онана, Брайана Маджо и дисквалифицированного Жоао Гомеса. Йоан Манзамби может вернуться в строй, чтобы дебютировать за свой новый клуб. Мэтти Кэш под вопросом.



"Форест" предстоит оценить состояние Ибраима Сангаре, но Николо Савона точно не сыграет.



БОРНМУТ — БРЕНТФОРД 17:00



"Борнмут" вел в каждом из трех своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, но не выиграл ни одного из них (2 ничьи, 1 поражение). "Брентфорд" не знает поражений в чемпионате уже пять поединков кряду, но четыре из них — это ничьи (1 победа). "Вишенки" ни разу не одолели "пчел" в восьми встречах в рамках Премьер-Лиги (3 ничьи, 5 поражений).



В лазарете "Борнмута" остаются Велько Милосавлевич, Хулиан Араухо, Амин Адли и Эли Жуниор Крупи.



Ведущий защитник "Брентфорда" Натан Коллинс отсутствует с травмой икроножной мышцы и вернется только после международного перерыва. Также недоступны Сепп Ван ден Берг, Антони Миламбо, Джош Дасилва и Матиас Йенсен.



ЧЕЛСИ — ХАЛЛ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не выиграл ни одного из четырех последних домашних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (3 ничьи, 1 поражение). "Халл" — единственная в чемпионате команда, которая еще не пропускала в этом сезоне. "Синие" ни разу не уступили в 10 встречах с "тиграми" в Премьер-Лиге (8 побед, 2 ничьи).



Среди потерь "Челси" по-прежнему значатся Марко Палестра, Мойсес Кайседо, Джордан Хендерсон и Эммануэль Эмега, но Леви Колуилл в порядке.



"Халлу" не помогут травмированные Джек Батленд, Эллиот Матазо, Дарко Гьяби, Чарли Хьюз, Хидемаса Морита и Ильяс Анса. Тим Айрогбунам, Брук Нортон-Каффи и Падди Макнэйр свои проблемы со здоровьем решили. Сорба Томас накануне перевернулся на своем Land Rover, поэтому находится под вопросом.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ИПСВИЧ 17:00



"Кристал Пэлас" не знал побед в Премьер-Лиге девять матчей кряду, пока не одолел "Фулхэм" в прошлый уикенд (2:3). "Ипсвич" пропускал в каждом из 22 последних поединков высшего дивизиона (всего 57 пропущено, по 2.6 за матч). "Трактористы" проиграли оба своих последних выезда к "орлам".



Для "Пэлас" по-прежнему недоступны Чади Риад, Исмаила Сарр и Жан-Филипп Матета.



Среди потерь "Ипсвича" значатся Джейден Филоджин, Азор Матусива и Джек Тейлор.



ЛИВЕРПУЛЬ — ФУЛХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Все три последних матчах Премьер-Лиги на "Энфилде" "Ливерпуль" свел вничью. "Фулхэм" проиграл все три своих поединка в этом сезоне английского первенства. "Красные" потерпели лишь два поражения в 33 последних домашних встречах с "дачниками" в чемпионате (23 победы, 8 ничьих) — 0:1 в мае 2012 и марте 2021.



Милош Керкез и Брадли Барколя доступны для "Ливерпуля", несмотря на мышечные судороги в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико", но Коди Гакпо под большим вопросом. Джованни Леони, Джо Гомес, Конор Брэдли, Федерико Кьеза и Уго Экитике точно не сыграют.



Единственной потерей "Фулхэма" остается полузащитник Том Кэрни, которого беспокоит колено.



ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 19:30



"Тоттенхэм" — одна из трех команд, которые еще не забивали в этом сезоне Премьер-Лиги. В двух последних матчах чемпионата "Эвертон" уходил от поражения в компенсированное время. "Шпоры" потерпели лишь два поражения в 17 последних домашних встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги (12 побед, 4 ничьи).



Полузащитник Джеймс Мэддисон должен попасть в заявку "Тоттенхэма", но Деян Кулусевски, Вильсон Одобер и Хави Симонс все еще недоступны. Михаил Мудрик угодил в лазарет с травмой лодыжки и пропустит до двух месяцев.



Полузащитник "Эвертона" Кристиан Нергор будет отсутствовать до октября.



САНДЕРЛЕНД — АРСЕНАЛ 22:00



"Сандерленд" выиграл два последних домашних матча в Премьер-Лиге — оба против лондонских команд. "Арсенал" может лишь в четвертый раз в своей истории одержать четыре победы подряд на старте сезона в высшем дивизионе (после 1930/31, 1947/48 и 2003/04). "Черные коты" могут похвастать только одной победой в 29 последних встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге (10 ничьих, 18 поражений).



Полузащитник "Сандерленда" Хабиб Диарра продолжает лечиться. Ромейн Мандл перенес операцию на колене и в этом году уже не сыграет.



Защитники "Арсенала" Кристиан Москера и Юрриен Тимбер под вопросом. Вильям Салиба к субботе никак не поправится.