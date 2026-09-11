"Арсенал" согласовал покупку Бартишвили

"Арсенал" объявил, что договорился о приобретении атакующего полузащитника "Колхети-1913" Андрии Бартишвили.

17-летний Бартишвили считается одним из ярчайших талантов в Европе, заслужив сравнения со своим соотечественником Хвичей Кварацхелией из ПСЖ. Юным грузином интересовались многие большие клубы, включая "Ливерпуль" и "Ювентус".



Однако"Арсенал" выиграл борьбу за Бартишвили, который официально присоединится к "канонирам" после своего 18-летия, в июле 2027.



Прямо сейчас Андрия продолжает выступать за "Иберию-1999" из высшего грузинского дивизиона на правах аренды из "Колхети-1913", который значится дивизионом ниже.