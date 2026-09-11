"Арсенал" согласовал покупку Бартишвили

Андрия Бартишвили "Арсенал" объявил, что договорился о приобретении атакующего полузащитника "Колхети-1913" Андрии Бартишвили.

17-летний Бартишвили считается одним из ярчайших талантов в Европе, заслужив сравнения со своим соотечественником Хвичей Кварацхелией из ПСЖ. Юным грузином интересовались многие большие клубы, включая "Ливерпуль" и "Ювентус".

Однако"Арсенал" выиграл борьбу за Бартишвили, который официально присоединится к "канонирам" после своего 18-летия, в июле 2027.

Прямо сейчас Андрия продолжает выступать за "Иберию-1999" из высшего грузинского дивизиона на правах аренды из "Колхети-1913", который значится дивизионом ниже.





Метки Арсенал, Бартишвили, Колхети-1913, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 19:00

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  1. zalupunavorotnik 11.09.2026 19:28 # zalupunavorotnik
    хороших футболистов как хороших собак разбирают еще щенками.

    (ответить)

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