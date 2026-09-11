"Челси" получил два прошения о трансфере от Энцо Фернандеса
На исходе летнего трансферного окна "Челси" в письменной форме получил два прошения о трансфере от полузащитника Энцо Фернандеса.
Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Челси" продал Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити" за 125 миллионов фунтов.
Таким образом, "Челси" повторил трансферный рекорд Премьер-Лиги, который был установлен год назад, когда нападающий Александер Исак переходил из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за те же 125 млн. фунтов.
Как стало известно The Telegraph, на исходе лета Фернандес подал официальное прошение о трансфере, а затем сделал это еще раз.
Также "Челси" было сказано, что отношения Фернандеса со всеми своими партнерами по команде были разрушены.
Однако "Челси" не поддался этому давлению, не пошел на уступки и дождался самого дедлайна, когда и заставил "Сити" заплатить установленную за 25-летнего аргентинца цену.
11.09.2026 18:00
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ну он уже дважды это делал до Челси, так что ничего удивительного. с аргентинцами вообще аккуратнее надо походу, лучше не подписывать
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