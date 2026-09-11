Педру Нету связал свое будущее с "Челси" до 2032 года

Вингер "Челси" Педру Нету заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2032 года.

Минувшим летом переманить Нету пытались "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Аль-Хиляль", однако Педру сохранил верность "Челси" и теперь был за это вознагражден, как и за свою игру.



Педру прибыл в "Челси" из "Вулверхэмптона" два года назад, и с тех пор 26-летний португалец совершил 40 результативных действий в 108 матчах, выиграв с "синими" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



"Это невероятный момент. С тех пор, как я перешел сюда, я всегда чувствовал большую поддержку со стороны людей здесь. Я чувствую себя здесь как дома, я чувствую, что хочу достичь большего здесь".



"Здесь у меня уже были хорошие моменты коллективно и индивидуально, и теперь я хочу больше таких моментов. Я испытываю настоящий восторг, потому что мы, думаю, можем многого достичь вместе", — сообщил Педро.