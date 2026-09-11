Бергвалл передумал уходить из "Тоттенхэма" и подписал новый контракт

Полузащитник Лукас Бергвалл передумал уходить из "Тоттенхэма" и заключил новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Лишь три месяца назад стало известно, что Бергвалл попросил отпустить его из "Тоттенхэма". Лукас собирался уйти из-за дефицита игровых минут в концовке прошлого сезона при новом главном тренере Роберто Де Дзерби.



В летнее трансферное окно "Тоттенхэм" отклонил предложения "Ноттингем Форест" и "Ньюкасла" о покупке Бергвалла, которым также интересовались "Астон Вилла" и "Челси".



И хотя в новом сезоне Премьер-Лиги Бергвалл пока сыграл только 45 минут, 20-летний швед решил заключить новый контракт с "Тоттенхэмом".



"Думаю, мы создаем нечто замечательное здесь. Это захватывающие времена для клуба, и поэтому я рад продлить свой контракт".



"Я всегда стараюсь достичь как можно большего, быть лучшей версией себя на поле и за его пределами, и я знаю, что это правильное место для этого".



"Моя личная цель — давать команде больше хорошей игры, голов и результативных передач, быть как можно полезнее. Я становлюсь лучше каждый день с помощью тренировок, и я рассчитываю провести действительно хороший сезон", — сообщил Бергвалл.