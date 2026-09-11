Бергвалл передумал уходить из "Тоттенхэма" и подписал новый контракт

Лукас Бергвалл Полузащитник Лукас Бергвалл передумал уходить из "Тоттенхэма" и заключил новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Лишь три месяца назад стало известно, что Бергвалл попросил отпустить его из "Тоттенхэма". Лукас собирался уйти из-за дефицита игровых минут в концовке прошлого сезона при новом главном тренере Роберто Де Дзерби.

В летнее трансферное окно "Тоттенхэм" отклонил предложения "Ноттингем Форест" и "Ньюкасла" о покупке Бергвалла, которым также интересовались "Астон Вилла" и "Челси".

И хотя в новом сезоне Премьер-Лиги Бергвалл пока сыграл только 45 минут, 20-летний швед решил заключить новый контракт с "Тоттенхэмом".

"Думаю, мы создаем нечто замечательное здесь. Это захватывающие времена для клуба, и поэтому я рад продлить свой контракт".

"Я всегда стараюсь достичь как можно большего, быть лучшей версией себя на поле и за его пределами, и я знаю, что это правильное место для этого".

"Моя личная цель — давать команде больше хорошей игры, голов и результативных передач, быть как можно полезнее. Я становлюсь лучше каждый день с помощью тренировок, и я рассчитываю провести действительно хороший сезон", — сообщил Бергвалл.





Метки Бергвалл, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 16:00

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  1. tigerpool 11.09.2026 16:37 # tigerpool
    Чем этих идиотов кормят в петунхеме, что готовы переподписывать хз какие контракты, а потом мучаться там до конца своей карьеры.

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  2. gidro-met 11.09.2026 16:26 # gidro-met
    На лице - мина

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