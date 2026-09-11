Вингер "Халла" Сорба Томас попал в автомобильную аварию по пути на тренировочную базу.

Данный инцидент случился около девяти часов утра в пятницу, когда Томас на своем Land Rover Defender спешил на тренировку "Халла".



27-летний валлиец умудрился перевернуть свой автомобиль на узкой улочке в жилой застройке вверх колесами.



К счастью, сам Томас совершенно не пострадал и отделался испугом. The Independent ожидает, что Сорба примет участие в матче Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.



Добавим, "Халл" только в заключительный день летнего трансферного окна приобрел Томаса у "Стоука" за 10.5 млн. фунтов.