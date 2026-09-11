Сорба Томас попал в автомобильную аварию

Сорба Томас Вингер "Халла" Сорба Томас попал в автомобильную аварию по пути на тренировочную базу.

Данный инцидент случился около девяти часов утра в пятницу, когда Томас на своем Land Rover Defender спешил на тренировку "Халла".

27-летний валлиец умудрился перевернуть свой автомобиль на узкой улочке в жилой застройке вверх колесами.

К счастью, сам Томас совершенно не пострадал и отделался испугом. The Independent ожидает, что Сорба примет участие в матче Премьер-Лиги против "Челси" в субботу.

Добавим, "Халл" только в заключительный день летнего трансферного окна приобрел Томаса у "Стоука" за 10.5 млн. фунтов.





Метки происшествия, Томас, Халл

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 14:00

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