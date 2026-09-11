"Тоттенхэм" мог выручить 35 млн. фунтов за Ришарлисона

"Тоттенхэм" мог выручить 35 миллионов фунтов с продажи нападающего Ришарлисона в "Эвертон".

На днях стало известно, что Ришарлисон обратился в ФИФА, чтобы добиться расторжения своего рассчитанного до лета 2027 контракта с "Тоттенхэмом".



Мотивы Ришарлисона понятны, ведь 29-летний бразилец не попал в заявку "Тоттенхэма" на Премьер-Лигу, а значит рискует остаться без игровой практики минимум до января.



Во многом в сложившейся ситуации виноват сам Ришарлисон, которого "Тоттенхэм" перед закрытием летнего трансферного окна собирался продать назад в "Эвертон", откуда нападающий и прибыл за 60 млн. фунтов в 2022 году.



Как сообщает BBC, "Тоттенхэм" должен был получить от "Эвертона" 35 млн. фунтов в качестве компенсации за Ришарлисона, но сам игрок не смог договориться с "ирисками" об условиях личного контракта.



В данный момент представители Ришарлисона продолжают переговоры с "Тоттенхэмом", однако в последние дни ситуация обострилась.



Ситуация также осложняется тем, что "Тоттенхэму" принадлежит опция продления контракта Ришарлисона на 12 месяцев.



Если ему все же удастся добиться своего, Ришарлисон хотел бы вернуться на родину в Бразилию, и "Васко да Гама" является одним из его возможных направлений.