"Ньюкасл" объявил о новом контракте с Льюисом Холлом
"Ньюкасл" объявил, что левый защитник Льюис Холл заключил с клубом новый контракт до 2031 года.
Предыдущий контракт 22-летнего Холла истекал в 2029, поэтому Льюис получил дополнительные два года и ощутимую прибавку к зарплате.
Новый контракт стал наградой для Холла за тот прогресс, который Льюис продемонстрировал с момента своего перехода из "Челси" в 2023 году.
К настоящему моменту Холл сыграл 107 матчей за "Ньюкасл", завоевав с "сороками" Кубок Лиги и получив опыт выступлений в Лиге Чемпионов.
Будучи игроком "Ньюкасла", Холл стал вызываться в сборную Англии, за которую сыграл четыре матча, но в заявку на ЧМ-2026 не попал.
"Я под впечатлением от Льюиса с момента, как прибыл сюда. Он очень важный игрок для нас и для того, что мы создаем здесь, так что это радостные новости".
"Сочетание его умений и его профиля делает его идеально подходящим для нашей команды, а его настрой — это именно то, что ты хочешь от молодого игрока. Он хочет учиться каждый день и хочет становиться лучше с каждым матчем", — сообщил главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле.
11.09.2026 12:00
Просмотров: 115
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: