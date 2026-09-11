"Ньюкасл" объявил о новом контракте с Льюисом Холлом

"Ньюкасл" объявил, что левый защитник Льюис Холл заключил с клубом новый контракт до 2031 года.

Предыдущий контракт 22-летнего Холла истекал в 2029, поэтому Льюис получил дополнительные два года и ощутимую прибавку к зарплате.



Новый контракт стал наградой для Холла за тот прогресс, который Льюис продемонстрировал с момента своего перехода из "Челси" в 2023 году.



К настоящему моменту Холл сыграл 107 матчей за "Ньюкасл", завоевав с "сороками" Кубок Лиги и получив опыт выступлений в Лиге Чемпионов.



Будучи игроком "Ньюкасла", Холл стал вызываться в сборную Англии, за которую сыграл четыре матча, но в заявку на ЧМ-2026 не попал.



"Я под впечатлением от Льюиса с момента, как прибыл сюда. Он очень важный игрок для нас и для того, что мы создаем здесь, так что это радостные новости".



"Сочетание его умений и его профиля делает его идеально подходящим для нашей команды, а его настрой — это именно то, что ты хочешь от молодого игрока. Он хочет учиться каждый день и хочет становиться лучше с каждым матчем", — сообщил главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле.