Полузащитник Мартин Субименди готов попроситься на выход из "Арсенала" в январе, если к тому времени так и не вернет свое место в стартовом составе.

Субименди весьма уверенно начал прошлый сезон, свой дебютный в "Арсенале", но еще в его заключительные месяцы стал проигрывать конкуренцию юному Майлсу Льюис-Скелли.



С началом нового сезона ситуация Субименди не улучшилась, и это с учетом того, что прибывший из "Ньюкасла" Бруно Гимараэс толком пока не играет из-за проблем со здоровьем.



В новом сезоне Субименди еще не попадал в стартовый состав "Арсенала", отметившись тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге и еще одним в Лиге Чемпионов, суммарно сыграв менее часа.



Как сообщает TEAMtalk, Субименди не отчаивается и готов сделать все возможное, чтобы вернуть расположение главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Субименди уже обсудил свою ситуацию с Артетой и теперь ждет полноценных возможностей проявить себя, но если к январю ситуация не улучшится, Мартин будет готов уйти.



Еще на исходе летнего трансферного окна Субименди интересовались "Реал" и "Челси", и Мартин остается на радаре у этих двух клубов.