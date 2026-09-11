Субименди готов попроситься на выход из "Арсенала"

Мартин Субименди Полузащитник Мартин Субименди готов попроситься на выход из "Арсенала" в январе, если к тому времени так и не вернет свое место в стартовом составе.

Субименди весьма уверенно начал прошлый сезон, свой дебютный в "Арсенале", но еще в его заключительные месяцы стал проигрывать конкуренцию юному Майлсу Льюис-Скелли.

С началом нового сезона ситуация Субименди не улучшилась, и это с учетом того, что прибывший из "Ньюкасла" Бруно Гимараэс толком пока не играет из-за проблем со здоровьем.

В новом сезоне Субименди еще не попадал в стартовый состав "Арсенала", отметившись тремя появлениями на замену в Премьер-Лиге и еще одним в Лиге Чемпионов, суммарно сыграв менее часа.

Как сообщает TEAMtalk, Субименди не отчаивается и готов сделать все возможное, чтобы вернуть расположение главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.

Субименди уже обсудил свою ситуацию с Артетой и теперь ждет полноценных возможностей проявить себя, но если к январю ситуация не улучшится, Мартин будет готов уйти.

Еще на исходе летнего трансферного окна Субименди интересовались "Реал" и "Челси", и Мартин остается на радаре у этих двух клубов.





Метки Арсенал, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 11:00

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  1. aliluya-nn 11.09.2026 12:08 # aliluya-nn
    Пока по делу проигрывает конеуренцию МЛС ..и фолит там где не надо

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