"Ливерпуль" интересовался Палестрой

Марко Палестра "Ливерпуль" был заинтересован в приобретении правого защитника Марко Палестры минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" приобрел Палестру у "Аталанты" за 47 миллионов фунтов, включая бонусы, но из-за травмы Марко пока не дебютировал за свой новый клуб.

По информации The Athletic, Ричард Хьюз, на днях покинувший должность спортивного директора "Ливерпуля", задумывался о том, чтобы составить конкуренцию "Челси" в борьбе за 21-летнего итальянца, но этому помешали две вещи.

Дело в том, что в приоритете у "Ливерпуля" было укрепление других позиций, вдобавок возможности "красных" оказались ограничены из-за сложностей с продажей своих резервистов.

Руководство "Ливерпуля" возлагает большие надежды на Конора Брэдли и ожидает, что 23-летний североирландец утвердится основным игроком команды Андони Ираолы, когда вернется в строй после травмы.





Метки Ливерпуль, Палестра, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 10:00

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  1. largo-winch 11.09.2026 10:38 # largo-winch
    купили инвалида вместо другого инвалида

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  2. blueswin 11.09.2026 10:07 # blueswin
    еще не известно, кому повезло, а кто просто отедался испугом

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  3. meshuggah 11.09.2026 10:05 # meshuggah
    Подзалупалям не привыкать хлебать пенсовскую мочу

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