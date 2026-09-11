"Ливерпуль" интересовался Палестрой

"Ливерпуль" был заинтересован в приобретении правого защитника Марко Палестры минувшим летом.

Минувшим летом "Челси" приобрел Палестру у "Аталанты" за 47 миллионов фунтов, включая бонусы, но из-за травмы Марко пока не дебютировал за свой новый клуб.



По информации The Athletic, Ричард Хьюз, на днях покинувший должность спортивного директора "Ливерпуля", задумывался о том, чтобы составить конкуренцию "Челси" в борьбе за 21-летнего итальянца, но этому помешали две вещи.



Дело в том, что в приоритете у "Ливерпуля" было укрепление других позиций, вдобавок возможности "красных" оказались ограничены из-за сложностей с продажей своих резервистов.



Руководство "Ливерпуля" возлагает большие надежды на Конора Брэдли и ожидает, что 23-летний североирландец утвердится основным игроком команды Андони Ираолы, когда вернется в строй после травмы.