"Ливерпуль" интересовался Палестрой
"Ливерпуль" был заинтересован в приобретении правого защитника Марко Палестры минувшим летом.
Минувшим летом "Челси" приобрел Палестру у "Аталанты" за 47 миллионов фунтов, включая бонусы, но из-за травмы Марко пока не дебютировал за свой новый клуб.
По информации The Athletic, Ричард Хьюз, на днях покинувший должность спортивного директора "Ливерпуля", задумывался о том, чтобы составить конкуренцию "Челси" в борьбе за 21-летнего итальянца, но этому помешали две вещи.
Дело в том, что в приоритете у "Ливерпуля" было укрепление других позиций, вдобавок возможности "красных" оказались ограничены из-за сложностей с продажей своих резервистов.
Руководство "Ливерпуля" возлагает большие надежды на Конора Брэдли и ожидает, что 23-летний североирландец утвердится основным игроком команды Андони Ираолы, когда вернется в строй после травмы.
11.09.2026 10:00
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