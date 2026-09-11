Деку: "Гордон больше подходит "Барселоне", чем Рэшфорд"

Спортивный директор "Барселоны" Деку объяснил, почему его клуб решил потратиться на Энтони Гордона вместо того, чтобы выкупить Маркуса Рэшфорда.

После сезона аренды Рэшфорда у "Манчестер Юнайтед" "Барселона" имела возможность выкупить Маркуса за 26 миллионов фунтов, но вместо этого приобрела Гордона у "Ньюкасла" за 69 млн. фунтов.



Рэшфорд весьма позитивно провел прошлый сезон, забив 14 голов во всех соревнованиях и выиграв с "Барселоной" Ла Лигу и Кубок Испании, тогда как Гордон начал свою карьеру в новом клубе с четырех результативных передач в пяти матчах.



Деку не отрицает того, что Рэшфорд был хорош, но все же считает, что по своему стилю Гордон больше подходит команде Ханси Флика.



"Мы крайне благодарны Рэшфорду. Он принес большую пользу в прошлом сезоне, но наше представление об игре в футбол больше связано с Энтони. Его стиль подходит для того, что ищет тренер".



"В лице Гордона мы увидели фигуру, в которой мы нуждались. Когда Рафиньи не было на поле, команда лишалась своей энергии, и с ним мы можем это решить. Большое преимущество в том, что игрок хотел перейти и смог подвергнуть свой клуб давлению".



"У нас было четкое представление насчет того, что мы ищем. Нам нужно было добавить интенсивности. Мы проанализировали кучу вингеров. Подписать кого-нибудь из Премьер-Лиги почти невозможно, но тренер дал ясно понять, чего он хочет, и дальше мы уже работали над этим", — цитирует Деку BBC.