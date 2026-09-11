Бели и Уолтер близки к продаже своих долей в "Челси"

Челси Компания Clearlake Capital, крупнейший акционер "Челси", близка к покупке долей Тодда Бели и Марка Уолтера.

По информации The Guardian, две группы владельцев "Челси" ведут переговоры о сделке уже два года, собираясь с помощью полного выхода одной стороны из проекта преодолеть разногласия, которые у них возникли насчет развития клуба.

В последний месяц эти переговоры ускорились, потому что Уолтер оказался под федеральным расследованием в США насчет инвестиционного мошенничества и теперь остро нуждается в свободных средствах, чтобы откупиться от тюрьмы.

Уолтеру, Бели и 90-летнему швейцарскому миллиардеру Хансйоргу Виссу принадлежит по 12.8% акций "Челси", тогда как остальная доля в 61.5% числится за Clearlake Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано.

Официальный представитель Уолтера уже подтвердил Bloomberg, что сделка по продаже акций "Челси" близка. Ожидается, что Бели, давний бизнес-партнер Марка, поступит так же, а намерения Висса пока не ясны.

Предполагается, что сделка будет заключена, исходя из оценки "Челси" примерно в 5 миллиардов фунтов.





Метки Clearlake Capital, Бели, Уолтер

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 08:00

Количество просмотров Просмотров: 656

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. sausage 11.09.2026 09:06 # sausage
    Ахахаха, шарамыги)

    (ответить)

  2. blueswin 11.09.2026 08:51 # blueswin
    как оказалось Эгбали в десятки раз умнее, рассудительнее и последовательнее чем Боули. Тодд может спокойно сделать глупость от которой потом несколько лет голова болит.

    (ответить)

  3. blueswin 11.09.2026 08:50 # blueswin
    в принципе, они даже задержались очевидно

    (ответить)

  4. gameboy 11.09.2026 08:04 # gameboy
    ЧШ близко

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: