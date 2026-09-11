Бели и Уолтер близки к продаже своих долей в "Челси"
Компания Clearlake Capital, крупнейший акционер "Челси", близка к покупке долей Тодда Бели и Марка Уолтера.
По информации The Guardian, две группы владельцев "Челси" ведут переговоры о сделке уже два года, собираясь с помощью полного выхода одной стороны из проекта преодолеть разногласия, которые у них возникли насчет развития клуба.
В последний месяц эти переговоры ускорились, потому что Уолтер оказался под федеральным расследованием в США насчет инвестиционного мошенничества и теперь остро нуждается в свободных средствах, чтобы откупиться от тюрьмы.
Уолтеру, Бели и 90-летнему швейцарскому миллиардеру Хансйоргу Виссу принадлежит по 12.8% акций "Челси", тогда как остальная доля в 61.5% числится за Clearlake Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано.
Официальный представитель Уолтера уже подтвердил Bloomberg, что сделка по продаже акций "Челси" близка. Ожидается, что Бели, давний бизнес-партнер Марка, поступит так же, а намерения Висса пока не ясны.
Предполагается, что сделка будет заключена, исходя из оценки "Челси" примерно в 5 миллиардов фунтов.
11.09.2026 08:00
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Последние комментарии:
Ахахаха, шарамыги)
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как оказалось Эгбали в десятки раз умнее, рассудительнее и последовательнее чем Боули. Тодд может спокойно сделать глупость от которой потом несколько лет голова болит.
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в принципе, они даже задержались очевидно
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ЧШ близко
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