Бели и Уолтер близки к продаже своих долей в "Челси"

Компания Clearlake Capital, крупнейший акционер "Челси", близка к покупке долей Тодда Бели и Марка Уолтера.

По информации The Guardian, две группы владельцев "Челси" ведут переговоры о сделке уже два года, собираясь с помощью полного выхода одной стороны из проекта преодолеть разногласия, которые у них возникли насчет развития клуба.



В последний месяц эти переговоры ускорились, потому что Уолтер оказался под федеральным расследованием в США насчет инвестиционного мошенничества и теперь остро нуждается в свободных средствах, чтобы откупиться от тюрьмы.



Уолтеру, Бели и 90-летнему швейцарскому миллиардеру Хансйоргу Виссу принадлежит по 12.8% акций "Челси", тогда как остальная доля в 61.5% числится за Clearlake Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано.



Официальный представитель Уолтера уже подтвердил Bloomberg, что сделка по продаже акций "Челси" близка. Ожидается, что Бели, давний бизнес-партнер Марка, поступит так же, а намерения Висса пока не ясны.



Предполагается, что сделка будет заключена, исходя из оценки "Челси" примерно в 5 миллиардов фунтов.