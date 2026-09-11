Артета близок к новому контракту с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета близок к заключению нового контракта с чемпионами Премьер-Лиги.

На прошлой неделе в Премьер-Лиге закрылось летнее трансферное окно, после чего временно приостановленные переговоры о новом контракте Артеты были возобновлены.



За эти несколько дней, сообщает BBC, Артета и "Арсенал" значительно продвинулись в переговорах, и теперь у всех причастных есть полная уверенность, что 44-летний испанец заключит новую сделку.



Новый контракт обеспечит Артете значительную прибавку к зарплате. Сейчас Микель зарабатывает 10 миллионов фунтов за сезон, а еще 5 млн. фунтов ему полагается в случае выхода "Арсенала" в Лигу Чемпионов.



Добавим, от действующего контракта Артеты, который тренирует "Арсенал" с декабря 2019, остается менее одного года.