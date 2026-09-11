Кэррик: "От Шешко исходит реальная угроза"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик порадовался возвращению в форму нападающего Беньямина Шешко.

Отличившись против "Эвертона" в прошлое воскресенье, накануне вечером Шешко забил еще один гол, чем помог "Юнайтед" одержать победу 4:0 над "Сабахом" в Лиге Чемпионов.



Шешко едва вернулся в строй после травмы, и Кэррик чувствует, что 23-летний словенец дает "Юнайтед" нечто уникальное.



"Он таит в себе другого рода угрозу. В этом и прелесть этого — мы знаем, что Бен дает нам, и вокруг есть не так много игроков, которые дают вам то, что дает Бен. Это касается физической мощи, игры в последней линии, его рывков за спину защитников".



"От него исходит реальная угроза, и замечательно, что он вернулся на этот уровень после проделанной работы над улучшением физических кондиций", — цитирует Кэррика Sky Sports.