"Юнайтед" стартовал в Лиге Чемпионов с разгрома "Сабаха"
"Манчестер Юнайтед" взял старт на общем этапе Лиги Чемпионов с победы 4:0 над азербайджанским "Сабахом".
В стартовом составе "красных дьяволов" произошло четыре изменения относительно ничьей 2:2 против "Эвертона". Этими новыми лицами стали Лени Йоро, Нуссаир Мазрауи, Патрик Доргу и Беньямин Шешко, заменив Харри Магуайра, Диогу Далота, Люка Шоу и Маркуса Рэшфорда.
Матч начался в невысоком темпе, и даже зрители вели себя довольно тихо. Хозяева "Олд Траффорд" значительно больше владели мячом, а Матеус Кунья и Бриан Мбемо по разу размяли голкипера "Сабаха".
А с третьей попытки "Юнайтед" забил. На 27-й минуте Доргу прострелил с левого фланга во вратарскую, где Кунья нанес удар ногой в касание — 1:0.
На 36-й минуте гости были обязаны сравнивать счет, но Джой-Ланс Миккельс, сбрасывая мяч головой с близкого расстояния, слегка не попал в створ.
На 42-й минуте "Сабах" был наказан за свою осечку. Юри Тилеманс технично развернулся в штрафной и отбросил мяч назад на Бруну Фернандеша, который пробил в касание — 2:0.
Этим "дьяволы" в первом тайме не ограничились, потому что Шешко вышел один на один, проскочил голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 3:0.
Следующего гола в матче пришлось подождать до 68-й минуты, когда Джошуа Зиркзее сыграл пяткой в чужой штрафной, голкипер "Сабаха" запутался в своих ногах, а Лисандро Мартинес коршуном налетел на мяч и поразил ворота с близкого расстояния — 4:0.
На этом игра окончательно успокоилась. Гости немного оживились в концовке, но забить гол престижа не смогли.
"Юнайтед" одержал крупную победу в матче, который по духу был едва ли не товарищеским. Преимущество "дьяволов" в классе оказалось зашкаливающим.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сабах" (Азербайджан) — 4:0 (3:0)
Голы: Кунья 27 Фернандеш 42, Шешко 45, Мартинес 68.
"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Мазрауи, Йоро, Мартинес, Доргу (Амасс 72), Тилеманс (Маунт 45), Майну (Сантос 64), Мбемо (Лейси 72), Фернандеш, Кунья, Шешко (Зиркзее 64).
10.09.2026 23:55
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