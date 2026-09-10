Мудрик рискует задержаться в лазарете до ноября

Вингер "Тоттенхэма" Михаил Мудрик пропустит до двух месяцев с травмой лодыжки.

Эту травму Мудрик получил на тренировке "Тоттенхэма" на текущей неделе, что случилось спустя считанные дни, как арендованный у "Челси" игрок дебютировал за "шпор", появившись на замену против "Ноттингем Форест".



Ранее сообщалось, что Мудрик может вернуться после предстоящего международного перерыва, однако The Telegraph утверждает, что восстановление 25-летнего вингера сборной Украины может растянуться до ноября.



Потеря Мудрика означает, на на флангах атаки у главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби остались Матис Тель и Савио, Также идет на поправку Деян Кулусевски.



Добавим, арендное соглашение по Мудрику предусматривает опцию выкупа за 75 миллионов фунтов.