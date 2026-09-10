Кэррик надеется, что Шоу вернется к дерби Манчестера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик надеется, что его левый защитник Люк Шоу вернется в строй к дерби против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Пропустив тренировку "Юнайтед" накануне, Шоу не попал в заявку своей команды на матч первого тура общего этапа Лиги Чемпионов против "Сабаха" в четверг вечером.
У Шоу возникли некоторые проблемы со здоровьем против "Эвертона" в прошлый уикенд, поэтому Кэррик решил поберечь ведущего игрока в преддверии дерби Манчестера.
"Здесь отчасти важно держать его состояние под контролем. Предыдущий матч он завершал с небольшой судорогой. Мы хотели исключить какие-либо риски".
"Мы пытаемся контролировать его состояние, поэтому посмотрим, как он будет себя чувствовать после этого матча", — сообщил Кэррик TNT Sports перед противостоянием с "Сабахом".
10.09.2026 22:00
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