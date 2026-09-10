Яйссле: "Холл превосходен"

Главный тренер "Ньюкасла" Маттиас Яйссле выступил с похвалой в адрес своего левого защитника Льюиса Холла.

На днях стало известно, что Холл согласовал с "Ньюкаслом" новый контракт. Это случилось в непростое для клуба лето, после насыщенного событиями летнего трансферного окна.



Яйссле не берется комментировать слухи насчет нового контракта, но надеется, что еще долго будет тренировать 22-летнего англичанина.



"Не говоря о его контракте, я лишь могу сказать, что обожаю то, что пока что увидел от него".



"Он удивительный игрок, который все еще обладает огромным потенциалом, и я так рад, что — надеюсь — смогу обладать им здесь в предстоящие годы. Он так хорошо соответствует нашей идентичности и тому, как мы хотим играть в футбол. Повторюсь, он превосходен", — цитирует Яйссле Daily Mirror.