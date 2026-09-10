Буадди: "Родри — пример для каждого игрока"

Новичок "Манчестер Сити" Аюб Буадди заявил, что Родри является для него эталоном полузащитника.

Минувшим летом "Сити" почти полностью обновил свою полузащиту, и Родри оказался среди ушедших, а Буадди — пришедших.



Буадди отметился уже двумя появлениями на замену, а также вышел в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Порту", и 18-летний марокканец надеется достичь тех же высот, что и Родри, выступая за "Сити".



"Родри — невероятный игрок. Он завоевал "Золотой мяч", и это многое значит. Он является примером для каждого игрока на его позиции".



"Кто был моим любимым игроком "Сити"? Сложно назвать только одного. Было так много отличных игроков в Премьер-Лиге, но если мне нужно выбрать, я назову Яя Туре, Родри, Де Брюйне или Гюндогана. Их слишком много!" — цитирует Буадди Sky Sports.