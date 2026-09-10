Почеттино по-прежнему собирается вернуться в Премьер-Лигу

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему собирается вернуться в Премьер-Лиге.

Почеттино трудился в Премьер-Лиге с 2013 по 2019 год, тренируя "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", а сезон 2023/24 провел в "Челси". С момента ухода от "синих" Маурисио регулярно связывают с возвращением на родину футбола.



После Чемпионата Мира минувшим летом Почеттино продлил свой контракт со сборной США до 2030 года, однако это не поменяло долгосрочные планы Маурисио и его штаба насчет Премьер-Лиги.



"У меня есть амбиции. Сейчас моя мечта — провести четыре года со сборной США, но после этого почему бы и нет? Мы по-прежнему молоды, и я думаю, возвращение всегда будет моей целью. Цель в том, ч тобы выиграть Премьер-Лигу, быть в Премьер-Лиге и развивать проект с возможностью побеждать".



"Мне нравится футбол там. Думаю, получить шанс снова там оказаться — это одна из вещей, о которых я мечтаю, и я надеюсь, это произойдет", — цитирует Почеттино Sky Sports.