Собослаи: "Люблю играть вместе с Макаллистером"
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи заявил, что ему нравится играть вместе с Алексисом Макаллистером.
Накануне вечером Собослаи и Макаллистер вместе вышли в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" и забили по голу, которые обеспечили "красным" победу 2:1.
И хотя перед этим матчем Макаллистер выразил сомнения насчет своего долгосрочного будущего в "Ливерпуле", Собослаи уверен, что их связка может стать ключом к успеху.
"Мы можем преуспеть, играя вместе. Я много раз говорил, что люблю играть вместе с Маккой".
"Мы знаем друг друга. Не разговаривая, ему достаточно взглянуть на тебя, чтобы он понял, что ты хочешь сделать, а я точно знаю, что хочет сделать он. Думаю, это помогает и команде".
"Тренеру решать, кто будет играть в следующих матчах, и я думаю, все готовы конкурировать друг с другом, но мы должны стать семьей".
"В конце концов нам нужен каждый, потому что сезон будет длинным, а мы участвуем во всех соревнованиях и хотим задержаться во всех соревнованиях до конца", — цитирует Собослаи Sky Sports.
10.09.2026 18:00
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