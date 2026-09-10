Собослаи: "Люблю играть вместе с Макаллистером"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи заявил, что ему нравится играть вместе с Алексисом Макаллистером.

Накануне вечером Собослаи и Макаллистер вместе вышли в стартовом составе "Ливерпуля" на матч Лиги Чемпионов против "Атлетико" и забили по голу, которые обеспечили "красным" победу 2:1.



И хотя перед этим матчем Макаллистер выразил сомнения насчет своего долгосрочного будущего в "Ливерпуле", Собослаи уверен, что их связка может стать ключом к успеху.



"Мы можем преуспеть, играя вместе. Я много раз говорил, что люблю играть вместе с Маккой".



"Мы знаем друг друга. Не разговаривая, ему достаточно взглянуть на тебя, чтобы он понял, что ты хочешь сделать, а я точно знаю, что хочет сделать он. Думаю, это помогает и команде".



"Тренеру решать, кто будет играть в следующих матчах, и я думаю, все готовы конкурировать друг с другом, но мы должны стать семьей".



"В конце концов нам нужен каждый, потому что сезон будет длинным, а мы участвуем во всех соревнованиях и хотим задержаться во всех соревнованиях до конца", — цитирует Собослаи Sky Sports.