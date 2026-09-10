Ираола объяснил, почему Гакпо пропустил матч с "Атлетико"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола объяснил, почему нападающий Коди Гакпо пропустил матч Лиги Чемпионов против испанского "Атлетико".

Гакпо в отличной форме начал новый сезон, забив один гол и отдав три результативные передачи в трех первых матчах Премьер-Лиги.



Однако победу 2:1 над "Атлетико" накануне вечером Гакпо пропустил, даже не попав в число запасных. По слова Ираолы, у Коди возникли мышечные проблемы, но 27-летний голландец вернется в строй еще до международного перерыва.



"Предыдущий матч, против "Ипсвича", Коди заканчивал с некоторыми проблемами с приводящей мышцей бедра. С обеих сторон. Ничего особенно".



"Это не настоящая травма. Но мы не хотели рисковать им, и я думают имело смысл, чтобы он мог отдохнуть, и я надеюсь вскоре он восстановится — если не к этому уикенду, то к следующему. Но я думаю, у него есть шансы даже на этот уикенд", — цитирует Ираолу talkSPORT.