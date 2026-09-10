Ришарлисон обратился к ФИФА, чтобы расторгнуть свой контракт с "Тоттенхэмом"
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон обратился к ФИФА, чтобы расторгнуть свой контракт с лондонским клубом.
На исходе летнего трансферного окна Ришарлисона сватали в "Эвертон", однако туда 29-летний бразилец не перешел, как и не перешел в "Трабзонспор".
При этом "Тоттенхэм" не включил Ришарлисона, от контракта которого остается один год, в свою заявку на этот сезон Премьер-Лиги.
Как сообщает talkSPORT, теперь план Ришарлисона в том, чтобы вернуться на родину, присоединившись к "Васко да Гаме", и игрок хочет сделать это в качестве свободного агента.
Из-за того, что "Тоттенхэм" не хочет добровольно освобождать его от обязательств по контракту, Ришарлисон был вынужден обратиться за помощью к ФИФА.
10.09.2026 16:00
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Обращайся Почетино он историю переписывает может поможет
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Со стороны кажется, что не совсем красиво с ним поступили. Да как игрок он сднил жестко.. Не вернется уже в свой прайм да и никогда и не был в нем в футболке Тоттенхэма..
Если он ныл постоянно, что хочет уйти, клуб дал ему такую возможность, но даже так он ноет.. ФИФА ему не поможет, это 100%
Будет кукарекать до января и уйдет куда нибудь, пока пусть с U 21 побегает на тренировках..
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