Ришарлисон обратился к ФИФА, чтобы расторгнуть свой контракт с "Тоттенхэмом"

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон обратился к ФИФА, чтобы расторгнуть свой контракт с лондонским клубом.

На исходе летнего трансферного окна Ришарлисона сватали в "Эвертон", однако туда 29-летний бразилец не перешел, как и не перешел в "Трабзонспор".



При этом "Тоттенхэм" не включил Ришарлисона, от контракта которого остается один год, в свою заявку на этот сезон Премьер-Лиги.



Как сообщает talkSPORT, теперь план Ришарлисона в том, чтобы вернуться на родину, присоединившись к "Васко да Гаме", и игрок хочет сделать это в качестве свободного агента.



Из-за того, что "Тоттенхэм" не хочет добровольно освобождать его от обязательств по контракту, Ришарлисон был вынужден обратиться за помощью к ФИФА.