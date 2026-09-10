Райс поведал, что у него больше нет проблем со здоровьем

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что оставил позади те проблемы со здоровьем, которые беспокоили его во время Чемпионата Мира.

В прошлом сезоне Райс сыграл 69 матчей за "Арсенал" и сборную Англии, поэтому к Чемпионату Мира у Деклана накопилось болячек.



Особенно Райса беспокоила задняя поверхность бедра. Главный тренер англичан Томас Тухель говорил, что Деклану "очень больно", и порой это становилось причиной для замены.



Однако минувшим летом Райс хорошо отдохнул и начал новый сезон полностью здоровым. Сейчас Деклана ничего не тревожит.



"Летом я совершенно выключился на три недели, я ничего не делал. Я позволил себе по-настоящему отдохнуть, позволил всему зажить. Я вернулся свежим и по-настоящему готовым снова пойти вперед".



"В данную минуту я чувствую себя очень хорошо, я в очень хорошей форме. Пускай так и продолжается", — цитирует Райса Sky Sports.