Райс поведал, что у него больше нет проблем со здоровьем
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что оставил позади те проблемы со здоровьем, которые беспокоили его во время Чемпионата Мира.
В прошлом сезоне Райс сыграл 69 матчей за "Арсенал" и сборную Англии, поэтому к Чемпионату Мира у Деклана накопилось болячек.
Особенно Райса беспокоила задняя поверхность бедра. Главный тренер англичан Томас Тухель говорил, что Деклану "очень больно", и порой это становилось причиной для замены.
Однако минувшим летом Райс хорошо отдохнул и начал новый сезон полностью здоровым. Сейчас Деклана ничего не тревожит.
"Летом я совершенно выключился на три недели, я ничего не делал. Я позволил себе по-настоящему отдохнуть, позволил всему зажить. Я вернулся свежим и по-настоящему готовым снова пойти вперед".
"В данную минуту я чувствую себя очень хорошо, я в очень хорошей форме. Пускай так и продолжается", — цитирует Райса Sky Sports.
10.09.2026 15:00
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