Райс поведал, что у него больше нет проблем со здоровьем

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс заявил, что оставил позади те проблемы со здоровьем, которые беспокоили его во время Чемпионата Мира.

В прошлом сезоне Райс сыграл 69 матчей за "Арсенал" и сборную Англии, поэтому к Чемпионату Мира у Деклана накопилось болячек.

Особенно Райса беспокоила задняя поверхность бедра. Главный тренер англичан Томас Тухель говорил, что Деклану "очень больно", и порой это становилось причиной для замены.

Однако минувшим летом Райс хорошо отдохнул и начал новый сезон полностью здоровым. Сейчас Деклана ничего не тревожит.

"Летом я совершенно выключился на три недели, я ничего не делал. Я позволил себе по-настоящему отдохнуть, позволил всему зажить. Я вернулся свежим и по-настоящему готовым снова пойти вперед".

"В данную минуту я чувствую себя очень хорошо, я в очень хорошей форме. Пускай так и продолжается", — цитирует Райса Sky Sports.





Метки Арсенал, Райс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2026 15:00

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  1. gucman 10.09.2026 15:19 # gucman
    Только с головой

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  2. sherlock2025 10.09.2026 15:10 # sherlock2025
    Шнырь уже намекает что готов перейти в М Сити летом

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