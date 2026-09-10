"Ливерпуль" планирует купить полузащитника летом 2027

"Ливерпуль" планирует приобрести нового полузащитника следующим летом.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" полузащитник Алексис Макаллистер посетовал, что "Ливерпуль" не предлагает ему новый контракт, тогда как его действующий истекает летом 2028.



Как уточняет журналист Бен Джейкобс, в этом плане стратегия "Ливерпуля" отличается от других клубов Премьер-Лиги, которые привыкли предлагать своим игрокам новые контракты, когда от действующих остается два года, а если игрок не соглашается, то он выставляется на трансфер.



Однако в "Ливерпуле" заведено за правило не спешить с новыми контрактами на более затратных для клуба условиях. Это проявилось, например, с Ибраимой Конате, Трентом Александер-Арнольдом, Мохамедом Салахом и Виргилом Ван Дейком, которым в недавнем прошлом приходилось полностью отработать свои соглашения, чтобы получить новые или уйти.



Поэтому Джейкобс ожидает, что либо Макаллистер отработает свой действующий контракт до конца, либо уйдет следующим летом, но команда Андони Ираолы в любом случае планирует обзавестись новым полузащитником летом 2027, потому что до сих пор даже не восполнил потерю Кертиса Джонса, проданного в "Интер".