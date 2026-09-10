Гиггз рассказал, как уговаривал Андерсона перейти в "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался, что уговаривал полузащитника Эллиота Андерсона перейти к "красным дьяволам" во время случайной встречи.
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" считались двумя главными претендентами на Андерсона, который после возвращения с Чемпионата Мира в июле оформил свой трансфер к "горожанам" из "Ноттингем Форест" за 116 миллионов фунтов.
Но еще в начале июня с Андерсоном случайно пересекся Гиггз в гольф-клубе. По словам Райана, его уговоры насчет "Юнайтед" вызвали лишь раздражение у Эллиота.
"Это случилось буквально за несколько дней до того, как он отправился на Чемпионат Мира. Я начал приставать к нему".
"Поначалу он не знал, как на это реагировать, а затем немного расслабился".
"На протяжении четырех или пяти первых лунок мы постоянно сталкивались друг с другом. В конце концов он подошел ко мне: "Просто оставь меня в покое. Пожалуйста, просто дай мне поиграть в гольф. У тебя какие-то проблемы", — вспоминает Гиггз в подкасте Рио Фердинанда.
10.09.2026 12:00
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андерсон тупая рыжа деревяшкаю=. пусть наслаждается пидерастами мсишными
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Уважающий себя футболист ни за что не пойдет в му. А когда его начал еще и уговаривать чел, который спал с женой своего родного брата, его, наверное, чуть не стошнило
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