Анонс матча "Сабах" — "Манчестер Юнайтед"
В четверг, 10 сентября, "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с азербайджанским "Сабахом" в рамках первого тура общего этапа Лиги Чемпионов.
Посреди прошлого сезона верилось с трудом, что "Юнайтед" вернется в Лигу Чемпионов, однако с приходом Майкла Кэррика на должность главного тренера "красные дьяволы" резко прибавили и в итоге финишировали на третьем месте в Премьер-Лиге.
"Юнайтед" начал новый сезон с одного поражения, одной победы и одной ничьей, что Кэррик назвал "не так уж плохо". В каждом из трех своих матчей Премьер-Лиги "дьяволы" пропускали по два гола.
- "Юнайтед" впервые в своей истории сыграет с командой из Азербайджана в еврокубках.
- Английские команды ни разу не проиграли соперникам из Азербайджана в 11 предыдущих матчах в еврокубках (10 побед, 1 ничья). Все 11 были против "Карабаха" с сезона 2015/16 по 2025/26.
- "Юнайтед" не выигрывал свой первый матч в четырех предыдущих европейских кампаниях (1 ничья, 3 поражения).
- Предыдущий раз "Юнайтед" участвовал в Лиге Чемпионов в сезоне 2023/24, не сумев выйти из группы.
- "Юнайтед" выиграл лишь один из девяти последних матчей в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 5 поражений).
-"Сабах" впервые в своей истории выступит в еврокубках и станет только второй после "Карабаха" командой из Азербайджана, сыгравшей в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов.
- Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд совершил 25 результативных действий в 48 матчах Лиги Чемпионов за карьеру (17+8).
- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш совершил 15 результативных действий в 19 матчах Лиги Чемпионов за "дьяволов" (6+9), в среднем делая это каждые 100 минут.
"Юнайтед" предстоит оценить состояние защитника Люка Шоу, который пропустил тренировку накануне. Маркус Рэшфорд должен быть в порядке. Том Хитон, Маттейс Де Лигт, Мануэль Угарте, Карлос Балеба и Амад Диалло травмированы.
Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сабах" (Азербайджан)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
10.09.2026 11:00
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Последние комментарии:
Сабах теперь хозяева поля на Траффорде
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Все таки я скучаю по старым группам ЛЧ
Старый формат не давал в пол ноги играть первые матчи
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О, домашняя команда фанатов Ливерпуля играет. И это я не про Манчестер Юнайтед.
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