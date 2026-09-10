Анонс матча "Сабах" — "Манчестер Юнайтед"

Маркус Рэшфорд В четверг, 10 сентября, "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с азербайджанским "Сабахом" в рамках первого тура общего этапа Лиги Чемпионов.

Посреди прошлого сезона верилось с трудом, что "Юнайтед" вернется в Лигу Чемпионов, однако с приходом Майкла Кэррика на должность главного тренера "красные дьяволы" резко прибавили и в итоге финишировали на третьем месте в Премьер-Лиге.

"Юнайтед" начал новый сезон с одного поражения, одной победы и одной ничьей, что Кэррик назвал "не так уж плохо". В каждом из трех своих матчей Премьер-Лиги "дьяволы" пропускали по два гола.

- "Юнайтед" впервые в своей истории сыграет с командой из Азербайджана в еврокубках.

- Английские команды ни разу не проиграли соперникам из Азербайджана в 11 предыдущих матчах в еврокубках (10 побед, 1 ничья). Все 11 были против "Карабаха" с сезона 2015/16 по 2025/26.

- "Юнайтед" не выигрывал свой первый матч в четырех предыдущих европейских кампаниях (1 ничья, 3 поражения).

- Предыдущий раз "Юнайтед" участвовал в Лиге Чемпионов в сезоне 2023/24, не сумев выйти из группы.

- "Юнайтед" выиграл лишь один из девяти последних матчей в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 5 поражений).

-"Сабах" впервые в своей истории выступит в еврокубках и станет только второй после "Карабаха" командой из Азербайджана, сыгравшей в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов.

- Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд совершил 25 результативных действий в 48 матчах Лиги Чемпионов за карьеру (17+8).

- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш совершил 15 результативных действий в 19 матчах Лиги Чемпионов за "дьяволов" (6+9), в среднем делая это каждые 100 минут.

"Юнайтед" предстоит оценить состояние защитника Люка Шоу, который пропустил тренировку накануне. Маркус Рэшфорд должен быть в порядке. Том Хитон, Маттейс Де Лигт, Мануэль Угарте, Карлос Балеба и Амад Диалло травмированы.

Лига Чемпионов. Общий этап. 1-й тур
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Сабах" (Азербайджан)
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз





Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Сабах

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2026 11:00

Количество просмотров Просмотров: 174

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. hunter022 10.09.2026 11:18 # hunter022
    Сабах теперь хозяева поля на Траффорде

    (ответить)

  2. gameboy 10.09.2026 11:14 # gameboy
    Все таки я скучаю по старым группам ЛЧ
    Старый формат не давал в пол ноги играть первые матчи

    (ответить)

  3. hachidlo 10.09.2026 11:04 # hachidlo
    О, домашняя команда фанатов Ливерпуля играет. И это я не про Манчестер Юнайтед.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: