Почеттино был готов тренировать "Тоттенхэм" в Чемпионшипе

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что согласился бы вернуться в "Тоттенхэм", даже если бы "шпоры" обитали в Чемпионшипе.

В прошлом сезоне, когда "Тоттенхэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, ходили упорные слухи, что "шпоры" обратятся к Почеттино, который в то время готовил сборную США к Чемпионату Мира.



Почеттино так и не дождался предложения от своего бывшего клуба и заключил новый контракт до 2030 года, однако Маурисио признается, что даже понижение в классе не отпугнуло бы его от работы в "Тоттенхэме".



"Да, конечно. "Тоттенхэм"? Да, конечно. Это единственный клуб, которому я всегда готов помочь. Вне зависимости от дивизиона. Другому клубу — нет. Но "Тоттенхэму" — да", — цитирует Почеттино Daily Mirror.