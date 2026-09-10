Почеттино был готов тренировать "Тоттенхэм" в Чемпионшипе
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что согласился бы вернуться в "Тоттенхэм", даже если бы "шпоры" обитали в Чемпионшипе.
В прошлом сезоне, когда "Тоттенхэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, ходили упорные слухи, что "шпоры" обратятся к Почеттино, который в то время готовил сборную США к Чемпионату Мира.
Почеттино так и не дождался предложения от своего бывшего клуба и заключил новый контракт до 2030 года, однако Маурисио признается, что даже понижение в классе не отпугнуло бы его от работы в "Тоттенхэме".
"Да, конечно. "Тоттенхэм"? Да, конечно. Это единственный клуб, которому я всегда готов помочь. Вне зависимости от дивизиона. Другому клубу — нет. Но "Тоттенхэму" — да", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
10.09.2026 10:00
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Я бы тоже согласился бы, у меня тоже желание такое есть ))))
Именно тренировать их в чемпионшипе
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Он ещё вернется, Почеттино это один из нас!
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