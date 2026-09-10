Почеттино был готов тренировать "Тоттенхэм" в Чемпионшипе

Маурисио Почеттино Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что согласился бы вернуться в "Тоттенхэм", даже если бы "шпоры" обитали в Чемпионшипе.

В прошлом сезоне, когда "Тоттенхэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, ходили упорные слухи, что "шпоры" обратятся к Почеттино, который в то время готовил сборную США к Чемпионату Мира.

Почеттино так и не дождался предложения от своего бывшего клуба и заключил новый контракт до 2030 года, однако Маурисио признается, что даже понижение в классе не отпугнуло бы его от работы в "Тоттенхэме".

"Да, конечно. "Тоттенхэм"? Да, конечно. Это единственный клуб, которому я всегда готов помочь. Вне зависимости от дивизиона. Другому клубу — нет. Но "Тоттенхэму" — да", — цитирует Почеттино Daily Mirror.





Метки Почеттино, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2026 10:00

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  1. theo-zm 10.09.2026 10:44 # theo-zm
    Я бы тоже согласился бы, у меня тоже желание такое есть ))))
    Именно тренировать их в чемпионшипе

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  2. anabanana94 10.09.2026 10:15 # anabanana94
    Он ещё вернется, Почеттино это один из нас!

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