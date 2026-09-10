Алонсо взял на себя ответственность за провал в первом тайме с "Лидсом"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо взял на себя ответственность за провал, который случился с его командой в первом тайме матча 3-го раунда Кубка Лиги против "Лидса".

Накануне "Челси" одержал победу 6:3 против "Лидса", но после первого тайма хозяева "Стэмфорд Бридж" уступали со счетом 0:1.



В перерыве Алонсо пришлось выпустить Моргана Роджерса, Риса Джеймса, Педру Нету и Коула Палмера, чтобы спасти игру, и Хаби признает, что изначально переборщил с ротацией.



"Было так много изменений в составе. Это всегда несет в себе риск. Все пошло не по плану, поэтому нам потребовались изменения. Я несу ответственность за первый тайм. Трибуны были великолепны, создав атмосферу, которая подстегивала игроков".



"Мне понравилось, что запасные игроки были готовы до матча. Они знали, что не выйдут в стартовом составе, но они были готовы проявить себя".



"Когда ты выпускаешь команду, которая почти не играла вместе, то на этом уровне сложно играть против столь напористого соперника как "Лидс", — сообщил Алонсо Sky Sports.