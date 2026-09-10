Ираола — о вынужденной замене Барколя: "Просто судорога, травмы нет"

Наставник "Ливерпуля" Андони Ираола развеял опасения насчет здоровья Брадли Барколя после замены французского нападающего в матче Лиги Чемпионов против испанского "Атлетико".

Накануне вечером Барколя, купленный у ПСЖ за 123 миллиона фунтов, впервые появился в стартовом составе "Ливерпуля" и помог "красным" одержать волевую победу 2:1.



Барколя провел на поле "Энфилда" один час, прежде чем ему потребовалась медицинская помощь и замена, однако Ираола уверяет, что речи о травме нет. Андони остался доволен игрой своего новичка.



"Нет, это судорога. Просто судорога, травмы нет. В случае с Брадли важно улучшить его физические кондиции".



"Мы, наверное, толком не знаем или толком не знали до сих пор, сколько он может сыграть, потому что он не получил ни минуты в предсезонный период с ПСЖ".



"В предыдущем матче он сыграл 30. Сегодня у нас были некоторые сомнения насчет того, сколько минут он может нам дать, и теперь, наверное, мы знаем".



"И я очень рад, потому что он имел два очень явных момента против голкипера. Он не забил, но я хочу, чтобы у него возникали такие моменты. Именно там он должен делать разницу — открываться в этих местах, на этих позициях".



"И я очень рад. Не знаю, сколько минут он сыграл, но дважды выйти против голкипера — это хороший знак для Брадли", — цитирует Ираолу Sky Sports.