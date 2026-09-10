Артета "очень, очень рад" победе над "Наполи"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его очень порадовала победа над итальянским "Наполи", несмотря на скромный счет.

Сломить сопротивление "Наполи" в своем стартовом матче на общем этапе Лиги Чемпионов "Арсеналу" удалось только на 75-й минуте благодаря голу Мартина Эдегора.



В итоге "Арсенал" одержал победу 0:1, однако Артета считает, что этот счет не отражает в полной мере то подавляющее игровое преимущество, которое "канониры" имели над "Наполи".



"Я очень, очень рад. Это тяжелое место для выездов, и здесь вам приходится играть в очень другой атмосфере — красивой, кстати — против действительно хорошей команды".



"Мне понравилось, как мы шли в атаку, как сражались, какое желание демонстрировали. Желание доминировать, быть хозяином поля. Мы показали свое мастерство против команды, против которой так сложно создавать моменты. Мы создали огромное количество моментов, и результат не отражает то, что мы увидели на поле".



"Игроки были великолепны, и я крайне доволен, что мы сыграли с таким характером, с такой уверенностью и таким мастерством на выезде в Лиге Чемпионов", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".