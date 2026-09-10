"Челси" выбил "Лидс" из Кубка Лиги, уступая в два гола

Отыграв дефицит в два гола, "Челси" одержал победу 6:3 над "Лидсом" в 3-м раунде Кубка Лиги.

По сравнению с поражением 2:1 от "Арсенала" в стартовом составе "синих" уцелели только защитники Максанс Лакруа и Джош Ачимпонг.



В первом тайме хозяева играли с некоторым преимуществом, однако острее смотрелись гости, предпочитавшие атаковать быстро.



Именно "Лидс" открыл счет на 23-й минуте, но сделал это благодаря не контратаке, а стандарту. Харри Уилсон подал угловой, а Тарик Мухаремович пробил головой — 0:1.



Второй тайм начался с того, что Бренден Ааронсон из центра штрафной расстрелял ворота "Челси" после паса пяткой назад от Лукаса Нмечи — 0:2.



Однако почти сразу "синие" смогли ответить. Пеп Чаваррия нарвался на фол в чужой штрафной, и вышедший на замену в перерыве Коул Палмер хладнокровно реализовал реализовал пенальти — 2:1.



А уже на 55-й минуте Палмер сравнял счет. Коул неожиданно для голкипера пробил в касание после скидки Моргана Роджерса в штрафной — 2:2.



Прошло еще пять минут, и "камбэк" был оформлен. Педру Нету завершил быструю комбинацию своей команды обводящим ударом с границы штрафной — 3:2.



На 65-й минуте отличился и Уэлбек. Данни принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, совершил резкое движение и пробил — 4:2.



На 75-й минуте Доминик Калверт-Левин сократил разницу в счете до минимума, пробив в касание из района 11-метровой отметки после передачи с левого края штрафной от Ноа Окафора — 4:3.



"Лидс" был вынужден рисковать, но в итоге лишь пропустил пятый гол. После прострела Роджерса в штрафной мяч прошел через гущу игроков и руку голкипера, доставшись Валентину Барко, а тот без промедления пробил — 5:3.



Точку в матче уже в компенсированное время поставил Уэлбек, головой подправив в ворота мяч после дальнего удара Барко — 6:3.



"Челси" одержал яркую победу и показал свой характер. Теперь "синие" дожидаются жеребьевки следующего раунда Кубка Лиги.



"Челси" — "Лидс" — 6:3 (0:1)



Голы: Палмер 53 (пен), 55, Нету 60, Уэлбек 65, 90, Барко 80 — Мухаремович 23, Ааронсон 48, Калверт-Левин 75.



"Челси": Пендерс, Ачимпонг, Лакруа, Колуилл (Фофана 76), Гюсто (Роджерс 45), Уотсон (Джеймс 45), Барко, Чаваррия, Эстевао (Нету 45), Гиттенс (Палмер 45), Уэлбек.



"Лидс": Цеттерер, Бар (Гудмундссон 78), Джастин, Мухаремович, Бийол, Ампаду, Лонгстафф (Танака 67), Джеймс (Штах 66), Уилсон, Ааронсон (Окафор 67), Нмеча (Калверт-Левин 66).



Предупреждение: Уотсон.