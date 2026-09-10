"Арсенал" дожал "Наполи"

Гол Мартина Эдегора за 15 минут до конца позволил "Арсеналу" вырвать победу 0:1 в гостях у итальянского "Наполи".

Относительно победы 2:1 над "Челси" в стартовый состав "канониров" были введены Пьеро Инкапье, Микель Мерино, Эберечи Эзе и Виктор Дьекереш, заменив Риккардо Калафьори, Майлса Льюис-Скелли, Христоса Цолиса и Кая Хаверца.



Первый реальный момент в матче создали хозяева на 15-й минуте. Это Кевин Де Брюйне нанес удар с дистанции, а Давид Райя отразил мяч перед собой, но никто из соперников не успел на добивание.



Гости ответили на 22-й минуте, когда Микель Мерино пробивал головой, однако голкипер Алекс Мерет успел вздернуть руки вверх.



До перерыва "Арсенал" нанес уйму ударов, но преимущественно они оказывались неточными, как, например, промах Букайо Сака с убойной позиции.



Во втором тайме "канониры" продолжили диктовать игру и на 75-й минуте заслуженно открыли счет. Это Мартин Эдегор нанес дальний удар с отскоком от штанги — 0:1.



Спустя 10 минут появившийся со скамейки Нони Мадуэке мог прикончить интригу, но не реализовал выход один на один, уступив в ближнем бою с голкипером.



Результат закономерен, учитывая подавляющее игровое преимущество "Арсенала". "Наполи" не смог почерпнуть вдохновения от трибун и провел невзрачный матч.



"Наполи" (Италия) — "Арсенал" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Эдегор 75.



"Наполи": Мерет (Милинкович-Савич 45), Оливера, Марин, Ррахмани, Ди Лоренцо, Де Брюйне, Лоботка (Лукка 77), Гилмор, Сантос (Вергара 58), Хейлунд (Нерес 76), Политано (Фавасули 57).



"Арсенал": Райя, Уайт (Субименди 82), Конса, Габриэль, Инкапье, Райс, Мерино (Гимараэс 65), Эдегор, Сака (Мадуэке 73), Эзе (Цолис 66), Дьекереш (Хаверц 73).



Предупреждения: Гилмор, Лукка — Эдегор.