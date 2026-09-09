"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Атлетико"
"Ливерпуль" стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов с волевой победы 2:1 над испанским "Атлетико".
Место в стартовом составе "красных" впервые получил летний новичок Брадли Барколя. Также с первых минут вышел Рио Нгумоа. Виктор Муньос переместился в запас, а Коди Гакпо не попал в заявку вовсе.
"Ливерпуль" довольно агрессивно начал матч, однако уже на 16-й минуте пропустил. Хулиан Альварес сделал классную передачу между Виргилом Ван Дейком и Милошем Керкезом на рывок Маркоса Льоренте, который обработал мяч и пробил с границы штрафной площади — 0:1.
На 27-й минуте Альварес еще раз обратил на себя внимание, классно пробив с дистанции, однако Алиссон в зрелищном прыжке вытащил мяч, летевший в угол ворот.
Спустя три минуты Ян Облак ответил своим эффектным спасением, парировав удар в касание Флориана Вирца после заброса с фланга от Александера Исака.
"Ливерпуль" большими силами шел вперед и на 40-й минуте был вознагражден ответным голом. Облак ногой отразил удар Барколя, однако атака "красных" продолжилась. Доминик Собослаи сыграл в стенку с Араухо и после ответной передачи пяткой Рональда поразил ворота низом — 1:1.
Второй начался с контратаки хозяев. Барколя вышел один на один, но направил мяч со внешней стороны от штанги.
Однако уже на 50-й минуте "Ливерпуль" все же вышел вперед. Алексис Макаллистер подкараулил отскок на подступы к штрафной и пробил в касание в притирку со штангой — 2:1.
В дальнейшем хозяева предпочитали играть надежно, но слишком к своим воротам не прижимались и почти не позволяли сопернику создавать моменты. Однажды пробил Альварес, но мяч стал легкой добычей Алиссона.
В концовке у гостей просто закончились силы, чем даже воспользовался Джереми Фримпонг, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.
"Ливерпуль" одержал вторую подряд победу, что должно придать команде Андони Ираолы уверенности. "Красные" с честью вышли из затруднительного положения после быстрого гола Льоренте.
"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:1 (1:1)
Голы: Собослаи 40, Макаллистер 50 — Льоренте 17.
"Ливерпуль": Алиссон, Араухо, Жаке, Ван Дейк, Керкез (Цимикас 88), Макаллистер (Гравенберх 69), Собослаи, Нгумоа (Фримпонг 60), Вирц, Барколя (Муньос 60), Исак (Кумас 88).
"Атлетико": Облак, Льоренте, Пубиль, Ромеро (Ле Норманн 77), Ганцко, Симеоне, Барриос (Юльманн 77), Коке (Лукман 59), Баэна (Дэвид 73), Альварес, Ли (Гримальдо 59).
Предупреждения: Макаллистер — Пубиль.
09.09.2026 23:55
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Последние комментарии:
Я смотрю британский "кто хочет стать миллионером?" Британский с Кларксоном. И мне нравится, что там каждая баба знает блять о футболе больше, чем любой мужчина в СНГ кроме меня и Астера.
Мне понравился там один вопрос был про евровидение и чм по футболу и баба такая : " ооо, это плохо. Я ничего не знаю о Евровидение. А вот первый ЧМ в Уругвае прошел"
Реально ппц футбольная страна у них.
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У роджерса уже 7 голевых действий с начала сезона
У палмера 5
Да дайте им нормальных полузащей и защей и ебалочка на 5 лет обеспечена ...
Зае6ало....на петухов типа густы смотреть
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У меня просто праздник будет, когда все французские бичи сливнут из чолсе....дисаси бадиашиле густо....просто сьебите
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Залупль закупается, а забивают и играют всё те же бичары, что одного на пз ставили, что на контракт второму не хватает.
Жалкое, нищие зрелище.
(ответить)
Уахахахахаха нищие там перестрелялись
Уровень чемпионшипа
Середняки в апл арьююююююю
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Густо это сука е6аная кринжанина, а не футболист
Ну до чего же он сука иупешйий вы6лядос ..скилы в нем есть, но мозгов просто 0.
Чаварию в основу, просто електричка
Колвила тоже в пи3ду, обороняется как валет е6аный. Да вцелом зае6ало смотреть на этц бомжацкую манеру оборонятся. Если с возвращением лавии и кайседы такая же куйня булет - мои соболезнования((((
Палмер Роджерс вышли и сделали разницу, 6 голов за тайм ...
Барко был прекрасен, опять. Этот тип талантливее того же енцо. Но его физуха это проблема . Талант и скилл к сожалению в сегодняшнем футболе не определяющий. Он и райса деревяного талантливее, но понятно что щас ценно и что важно ...важно иметь физового биста, а не техничного карлика. Но все равно нужно давать ему шансы, хороший игрок
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Такое впечатление, что Слот и не уходил.
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Уахахах не, ну вы видели этого разъяренного хоббита Барко?)
Будьте аккуратнее , он кусается
Ну а Роджерс - это мощная шпала - как Дрогба протаскивает мяч на плечах и выдает мощнейшие прострелы в цель
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Король злой пздц как злой
он недоволен сегодняшней игрой
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Собослаю надо контракт обновить
сyка чувствую урвут топарика
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Точнее Вандайк не центральный защитник
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Залупли реально обсуждают победу над командой, которую Бильбао изнасиловал.
Хотя то мы знаем, что залупли своим третим глазом смотреть прямо сейчас матч Шолси.
(ответить)
Вандайк уже левый защитник
(ответить)
Фримпонг Керкез Вирц уровень Итальянского чемпика
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То чувство, что команда до сих пор не наиграна, нехватает проникающих пасов, контроля мяча. Но и команда противостояла не из слабых.
(ответить)
Мертвый Робертсон лучше Керкеза
Ираола рано или поздно поплатиться из-за этого тупого
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В принципе норм сыграли, учитывая такого сложного соперника и дебют Ираолы в ЛЧ. В атаке конечно не всё ещё получается, но старались абсолютно все, несмотря на косяки. Ираола ещё не определился с кем и как будет играть в атаке, потому пока пробует различные сочетания. Короче всё норм на данном этапе. Беспокоит только то, что в таком темпе отдали много сил, а через два дня Фулхэм, и что с Барколя.
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Эта тема существует только для того, чтобы было где обсудить идущий матч Челче.
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Бааляяя
Гравенберхг Вирц Керкез Фримпонг е6ать как деревянные
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В Неаполе конеш ппц игра. 4 xG у Арсенала, 26 ударов, из них 0 у Витька. Какой же он труп конкретный)
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