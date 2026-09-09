"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Атлетико"

"Ливерпуль" стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов с волевой победы 2:1 над испанским "Атлетико".

Место в стартовом составе "красных" впервые получил летний новичок Брадли Барколя. Также с первых минут вышел Рио Нгумоа. Виктор Муньос переместился в запас, а Коди Гакпо не попал в заявку вовсе.



"Ливерпуль" довольно агрессивно начал матч, однако уже на 16-й минуте пропустил. Хулиан Альварес сделал классную передачу между Виргилом Ван Дейком и Милошем Керкезом на рывок Маркоса Льоренте, который обработал мяч и пробил с границы штрафной площади — 0:1.



На 27-й минуте Альварес еще раз обратил на себя внимание, классно пробив с дистанции, однако Алиссон в зрелищном прыжке вытащил мяч, летевший в угол ворот.



Спустя три минуты Ян Облак ответил своим эффектным спасением, парировав удар в касание Флориана Вирца после заброса с фланга от Александера Исака.



"Ливерпуль" большими силами шел вперед и на 40-й минуте был вознагражден ответным голом. Облак ногой отразил удар Барколя, однако атака "красных" продолжилась. Доминик Собослаи сыграл в стенку с Араухо и после ответной передачи пяткой Рональда поразил ворота низом — 1:1.



Второй начался с контратаки хозяев. Барколя вышел один на один, но направил мяч со внешней стороны от штанги.



Однако уже на 50-й минуте "Ливерпуль" все же вышел вперед. Алексис Макаллистер подкараулил отскок на подступы к штрафной и пробил в касание в притирку со штангой — 2:1.



В дальнейшем хозяева предпочитали играть надежно, но слишком к своим воротам не прижимались и почти не позволяли сопернику создавать моменты. Однажды пробил Альварес, но мяч стал легкой добычей Алиссона.



В концовке у гостей просто закончились силы, чем даже воспользовался Джереми Фримпонг, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.



"Ливерпуль" одержал вторую подряд победу, что должно придать команде Андони Ираолы уверенности. "Красные" с честью вышли из затруднительного положения после быстрого гола Льоренте.



"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:1 (1:1)



Голы: Собослаи 40, Макаллистер 50 — Льоренте 17.



"Ливерпуль": Алиссон, Араухо, Жаке, Ван Дейк, Керкез (Цимикас 88), Макаллистер (Гравенберх 69), Собослаи, Нгумоа (Фримпонг 60), Вирц, Барколя (Муньос 60), Исак (Кумас 88).



"Атлетико": Облак, Льоренте, Пубиль, Ромеро (Ле Норманн 77), Ганцко, Симеоне, Барриос (Юльманн 77), Коке (Лукман 59), Баэна (Дэвид 73), Альварес, Ли (Гримальдо 59).



Предупреждения: Макаллистер — Пубиль.