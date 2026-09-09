"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Атлетико"

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов с волевой победы 2:1 над испанским "Атлетико".

Место в стартовом составе "красных" впервые получил летний новичок Брадли Барколя. Также с первых минут вышел Рио Нгумоа. Виктор Муньос переместился в запас, а Коди Гакпо не попал в заявку вовсе.

"Ливерпуль" довольно агрессивно начал матч, однако уже на 16-й минуте пропустил. Хулиан Альварес сделал классную передачу между Виргилом Ван Дейком и Милошем Керкезом на рывок Маркоса Льоренте, который обработал мяч и пробил с границы штрафной площади — 0:1.

На 27-й минуте Альварес еще раз обратил на себя внимание, классно пробив с дистанции, однако Алиссон в зрелищном прыжке вытащил мяч, летевший в угол ворот.

Спустя три минуты Ян Облак ответил своим эффектным спасением, парировав удар в касание Флориана Вирца после заброса с фланга от Александера Исака.

"Ливерпуль" большими силами шел вперед и на 40-й минуте был вознагражден ответным голом. Облак ногой отразил удар Барколя, однако атака "красных" продолжилась. Доминик Собослаи сыграл в стенку с Араухо и после ответной передачи пяткой Рональда поразил ворота низом — 1:1.

Второй начался с контратаки хозяев. Барколя вышел один на один, но направил мяч со внешней стороны от штанги.

Однако уже на 50-й минуте "Ливерпуль" все же вышел вперед. Алексис Макаллистер подкараулил отскок на подступы к штрафной и пробил в касание в притирку со штангой — 2:1.

В дальнейшем хозяева предпочитали играть надежно, но слишком к своим воротам не прижимались и почти не позволяли сопернику создавать моменты. Однажды пробил Альварес, но мяч стал легкой добычей Алиссона.

В концовке у гостей просто закончились силы, чем даже воспользовался Джереми Фримпонг, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.

"Ливерпуль" одержал вторую подряд победу, что должно придать команде Андони Ираолы уверенности. "Красные" с честью вышли из затруднительного положения после быстрого гола Льоренте.

"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания) — 2:1 (1:1)

Голы: Собослаи 40, Макаллистер 50 — Льоренте 17.

"Ливерпуль": Алиссон, Араухо, Жаке, Ван Дейк, Керкез (Цимикас 88), Макаллистер (Гравенберх 69), Собослаи, Нгумоа (Фримпонг 60), Вирц, Барколя (Муньос 60), Исак (Кумас 88).

"Атлетико": Облак, Льоренте, Пубиль, Ромеро (Ле Норманн 77), Ганцко, Симеоне, Барриос (Юльманн 77), Коке (Лукман 59), Баэна (Дэвид 73), Альварес, Ли (Гримальдо 59).

Предупреждения: Макаллистер — Пубиль.





Метки Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.09.2026 23:55

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Последние комментарии:




  1. kellborn 10.09.2026 00:40 # kellborn
    Я смотрю британский "кто хочет стать миллионером?" Британский с Кларксоном. И мне нравится, что там каждая баба знает блять о футболе больше, чем любой мужчина в СНГ кроме меня и Астера.

    Мне понравился там один вопрос был про евровидение и чм по футболу и баба такая : " ооо, это плохо. Я ничего не знаю о Евровидение. А вот первый ЧМ в Уругвае прошел"


    Реально ппц футбольная страна у них.

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  2. dembo 10.09.2026 00:31 # dembo
    У роджерса уже 7 голевых действий с начала сезона
    У палмера 5

    Да дайте им нормальных полузащей и защей и ебалочка на 5 лет обеспечена ...
    Зае6ало....на петухов типа густы смотреть

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  3. dembo 10.09.2026 00:25 # dembo
    У меня просто праздник будет, когда все французские бичи сливнут из чолсе....дисаси бадиашиле густо....просто сьебите

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  4. hachidlo 10.09.2026 00:23 # hachidlo
    Залупль закупается, а забивают и играют всё те же бичары, что одного на пз ставили, что на контракт второму не хватает.

    Жалкое, нищие зрелище.

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  5. v-0987654321 10.09.2026 00:23 # v-0987654321
    Уахахахахаха нищие там перестрелялись

    Уровень чемпионшипа

    Середняки в апл арьююююююю

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  6. dembo 10.09.2026 00:22 # dembo
    Густо это сука е6аная кринжанина, а не футболист

    Ну до чего же он сука иупешйий вы6лядос ..скилы в нем есть, но мозгов просто 0.

    Чаварию в основу, просто електричка

    Колвила тоже в пи3ду, обороняется как валет е6аный. Да вцелом зае6ало смотреть на этц бомжацкую манеру оборонятся. Если с возвращением лавии и кайседы такая же куйня булет - мои соболезнования((((


    Палмер Роджерс вышли и сделали разницу, 6 голов за тайм ...
    Барко был прекрасен, опять. Этот тип талантливее того же енцо. Но его физуха это проблема . Талант и скилл к сожалению в сегодняшнем футболе не определяющий. Он и райса деревяного талантливее, но понятно что щас ценно и что важно ...важно иметь физового биста, а не техничного карлика. Но все равно нужно давать ему шансы, хороший игрок

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  7. brown-ale 10.09.2026 00:21 # brown-ale
    Такое впечатление, что Слот и не уходил.

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  8. gidro-met 10.09.2026 00:19 # gidro-met
    Уахахах не, ну вы видели этого разъяренного хоббита Барко?)

    Будьте аккуратнее , он кусается

    Ну а Роджерс - это мощная шпала - как Дрогба протаскивает мяч на плечах и выдает мощнейшие прострелы в цель

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  9. v-0987654321 10.09.2026 00:19 # v-0987654321
    Король злой пздц как злой

    он недоволен сегодняшней игрой

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  10. v-0987654321 10.09.2026 00:13 # v-0987654321
    Собослаю надо контракт обновить

    сyка чувствую урвут топарика

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  11. v-0987654321 10.09.2026 00:11 # v-0987654321
    Точнее Вандайк не центральный защитник

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  12. hachidlo 10.09.2026 00:10 # hachidlo
    Залупли реально обсуждают победу над командой, которую Бильбао изнасиловал.

    Хотя то мы знаем, что залупли своим третим глазом смотреть прямо сейчас матч Шолси.

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  13. v-0987654321 10.09.2026 00:09 # v-0987654321
    Вандайк уже левый защитник

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  14. v-0987654321 10.09.2026 00:09 # v-0987654321
    Фримпонг Керкез Вирц уровень Итальянского чемпика

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  15. lovrentiy 10.09.2026 00:07 # lovrentiy
    То чувство, что команда до сих пор не наиграна, нехватает проникающих пасов, контроля мяча. Но и команда противостояла не из слабых.

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  16. v-0987654321 10.09.2026 00:06 # v-0987654321
    Мертвый Робертсон лучше Керкеза

    Ираола рано или поздно поплатиться из-за этого тупого

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  17. sausage 10.09.2026 00:06 # sausage
    В принципе норм сыграли, учитывая такого сложного соперника и дебют Ираолы в ЛЧ. В атаке конечно не всё ещё получается, но старались абсолютно все, несмотря на косяки. Ираола ещё не определился с кем и как будет играть в атаке, потому пока пробует различные сочетания. Короче всё норм на данном этапе. Беспокоит только то, что в таком темпе отдали много сил, а через два дня Фулхэм, и что с Барколя.

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  18. hachidlo 10.09.2026 00:03 # hachidlo
    Эта тема существует только для того, чтобы было где обсудить идущий матч Челче.

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  19. v-0987654321 10.09.2026 00:01 # v-0987654321
    Бааляяя

    Гравенберхг Вирц Керкез Фримпонг е6ать как деревянные

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  20. redwhitegun 10.09.2026 00:01 # redwhitegun
    В Неаполе конеш ппц игра. 4 xG у Арсенала, 26 ударов, из них 0 у Витька. Какой же он труп конкретный)

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