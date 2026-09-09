"Арсенал" открыт к продаже Дьекереша следующим летом

"Арсенал" будет открыт к продаже нападающего Виктора Дьекереша следующим летом.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, Дьекереш мог покинуть "Арсенал" еще минувшим летом, спустя год после своего перехода из "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов.



Серьезный интерес к Дьекерешу проявлял "Атлетико", и "Арсенал" был готов использовать 28-летнего шведа в качестве разменной монеты для приобретения Хулиана Альвареса.



Однако Альварес не пожелал уходить в какой-либо другой клуб, кроме "Барселоны", поэтому Дьекереш остался в "Арсенале" и на старте нового сезона пока проигрывает конкуренцию Каю Хаверцу в нападении.



Джейкобс считает, что продажа Дьекереша в январе исключена, однако следующим летом "Арсенал" не будет стоять на пути у Виктора, если насчет того поступит правильное предложение.