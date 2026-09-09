Решение по делу о 115 нарушениях "Сити", возможно, уже принято

Решение о наказании "Манчестер Сити" за 115 нарушений правил финансового фейр-плей, возможно, уже было принято.

Напомним, Премьер-Лига еще в феврале 2023 обвинила "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год, однако в ходу слушаний, завершившихся в декабре 2024, их количество выросло до 130.



С момента окончания слушаний "Сити" успел выиграть два титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и Кубок Лиги, однако вердикт в отношении "горожан" не оглашен до сих пор.



В подкасте Rest is Football эксперт в области футбольных финансов Киран Магуайр поделился своим мнением о том, что независимая комиссия уже приняла решение, но одна из сторон — "Сити" или Премьер-Лига — с ним не согласилась и немедленно подала апелляцию, рассмотрение которой теперь идет перед финальным вердиктом.



"Сити", как известно, всегда отрицал свою вину и грозился судиться с Премьер-Лигой, если приговор комиссии не будет оправдательным.



Магуайр добавляет, что расходы каждой из двух сторон только на юристов в течение этой саги превысят 100 миллионов фунтов.