Мудрик получил травму на тренировке

Вингер "Тоттенхэма" Михаил Мудрик получил травму лодыжки и теперь пропустит минимум месяц.

В заключительный день летнего трансферного окна Мудрик воссоединился со своим бывшим главным тренером по "Шахтеру" Роберто Де Дзерби, будучи арендованным у "Челси" до конца сезона 2026/27.



Мудрик, чья дисквалификация за допинг была досрочно прекращена, уже успел дебютировать за "Тоттенхэм", появившись на заключительные 16 минут матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд.



Однако на этой неделе 25-летний украинец получил травму лодыжки на тренировке "Тоттенхэма" и теперь пропустит матчи против "Эвертона" и "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, а также поединок Кубка Лиги против "Ливерпуля".



Затем будет расширенный международный перерыв, после которого Мудрик может вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм", сообщает Football.London.