Поттер может вызвать Кулусевски в сборную Швеции
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поведал, что вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски находится на пороге возвращения на футбольное поле.
Кулусевски целиком пропустил прошлый сезон, получив потребовавшую операции травму колена в концовке кампании 2024/25, в которой Деян забил 10 голов и отдал 11 результативных передач за "Тоттенхэм".
Однако возвращение Кулусевски уже не за горами, и Поттер даже допускает вызов 26-летнего игрока в сборную позже в сентябре.
"Вообще-то, он очень близок. Я так впечатлен им и тем, как он держался во время травмы. Конечно, мы должны быть осторожны с ним. Надеюсь, он приедет к нам, но сперва нам нужно поговорить с Деяном и "Тоттенхэмом".
"Он невероятно важен для команды. Мы любим его, его характер и качества. Он игрок мирового уровня, и его присутствие рядом очень помогает", — сообщил Поттер SVT Sport.
09.09.2026 20:00
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