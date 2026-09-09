Кэррик оценил шансы "Юнайтед" в Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что для его команды нет ничего невозможного.

В четверг вечером против "Сабаха" "Юнайтед" сыграет в Лиге Чемпионов впервые с 2023 года. А последний раз "красные дьяволы" достигали полуфинала элитного европейского соревнования в 2011, когда Кэррик еще был игроком.



Однако Кэррик не берется сказать, что "Юнайтед" не может выиграть Лигу Чемпионов в этом году. Майкл призывает свою команду не довольствоваться просто участием в турнире.



"Думаю, мы способны на действительно хорошие вещи в этом соревновании и способны выйти в плей-офф, а там кто знает, куда мы продвинемся. Я не исключаю ничего".



"Мы рады участвовать в этом соревновании, и мы здесь не только для того, чтобы порадоваться этому событию. Мы здесь для того, чтобы сделать дело и продвинуться как можно дальше".



"Мы хотим продолжать стараться, и у нас огромные ожидания. Мы хотим, чтобы с нами были связаны ожидания, надежды и вера в то, что мы быстро сможем многого достичь. Таков наш вызов. Мы проделали много хорошей работы за короткое время, чтобы оказаться здесь, и нужно отдать должное игрокам за это".



"Лига Чемпионов ужасно много значит для нас. Нам не хватало ее несколько лет, теперь мы вернулись, и это многое значит. Мы хотим там быть каждый год, мы должны ожидать этого от себя, не забегая вперед", — цитирует Кэррика The Independent.